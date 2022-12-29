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Раскрыт канал поставок наркотиков в исправительные учреждения

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- Асия Канаева
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В Чуйской области СБНОН МВД КР раскрыли канал поставок наркотиков в особо крупном размере, поступающих в исправительные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и специально-следственных действий совместно с Главным оперативным-розыскным управлением СИН МЮ Кыргызской Республики и СОБР ГУВД Чуйской области выявлен и пресечен устойчивый канал поставки и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах, поступающих в исправительные учреждения Службы исполнения наказания МЮ Кыргызской Республики, расположенных на территории Чуйской области.

В рамках вышеуказанного уголовного дела выявлены и привлечены к уголовной ответственности лидеры так называемого "воровского общака". Отбывающий наказание в колонии, состоящий на учете МВД как активный член ОПГ, так называемый "положенец-зоны" У.А. 1988 года рождения, является организатором канала поступления наркотических средств в исправительное учреждение. А также так называемый "смотрящий за наркотиками" осужденный У.Д. 1994 года рождения.

При попытке переброса наркотических средств были задержаны граждане Кыргызской Республики О.К. 1995 года рождения, у которого было обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета внутри которых находился "гашиш", весом 1 килограмм 246 грамм. Он намеревался провести переброс на территорию одной колонии в Чуйской области.

А также при попытке осуществления переброса наркотических средств задержан второй фигурант Т.Д. 1998 года рождения.

В ходе проведенных мероприятий изъято три упаковки, завернутые скотчем в форме (шара), внутри которых находилось наркотическое вещество "гашиш".

Вес изъятого наркотического средства "гашиш" при контрольном взвешивании составил 1 килограмм 125 граммов.

Общий вес изъятых наркотиков составил около 3 килограммов наркотического средства "гашиш", предназначенного для сбыта в исправительных учреждениях СИН МЮ Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся мероприятия в отношении других активных членов ОПГ причастных к незаконному обороту наркотиков и легализации (отмывании) доходов полученных преступным путем.


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URL: https://www.vb.kg/425866
Теги:
МВД, наркотики
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