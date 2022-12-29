ГКНБ: Гражданин, сбивший россиянина, не является нашим сотрудником"

В одном из новостных сайтов вышла новость, о том, что в Бишкеке гражданина России якобы сбил на автомобиле сотрудник ГКНБ КР, который потом еще его и избил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ КР официально заявляет, что данная информация в СМИ не соответствует действительности и является неверной. Указанный гражданин не является сотрудником ГКНБ КР. Пострадавшему необходимо обратиться с заявлением в соответствующие органы.

Призываем журналистов впредь предоставлять достоверную информацию нашим гражданам, а не основываясь на сомнительные и непроверенные заявления. Убедительно просим перед публикациями тщательно проверять информацию, так как подобного рода публикации бросают тень на весь личный состав ГКНБ КР".