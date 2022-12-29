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ГКНБ: Гражданин, сбивший россиянина, не является нашим сотрудником"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В одном из новостных сайтов вышла новость, о том, что в Бишкеке гражданина России якобы сбил на автомобиле сотрудник ГКНБ КР, который потом еще его и избил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ КР официально заявляет, что данная информация в СМИ не соответствует действительности и является неверной. Указанный гражданин не является сотрудником ГКНБ КР. Пострадавшему необходимо обратиться с заявлением в соответствующие органы.

Призываем журналистов впредь предоставлять достоверную информацию нашим гражданам, а не основываясь на сомнительные и непроверенные заявления. Убедительно просим перед публикациями тщательно проверять информацию, так как подобного рода публикации бросают тень на весь личный состав ГКНБ КР".


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URL: https://www.vb.kg/425867
Теги:
ГКНБ, ДТП, Россия, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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