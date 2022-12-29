Горькое счастье Анары

- Беременность 20 недель. Хотите послушать, как бьется сердце, - врач ультразвуковой диагностики включила звук на максимум. "Тух, тух, тух", - послышались приглушенные звуки. "Тук–тук–тук", - бешено забилось собственное сердце Анары. Как такое вообще могло случиться? Ее дочь Гульзада - ментальный инвалид - самостоятельно даже из дома выйти не может! Кто отец ребенка? Спрашивать у дочки бесполезно, она не осознает, что с ней произошло...

Домой Анара Ишимова зашла лишь на минуту - оставила дочь и сразу к соседям. Может, видел кто–то, что происходило, пока Анара была на работе. Но все лишь пожимали плечами - ничего необычного. И живо интересовались, а что случилось–то? Анара молчала, как говорить о таком посторонним людям?

На следующий день женщина повела к врачу старшую дочь - Айсааду, у которой тоже врожденное ментальное нарушение. О том, что она тоже может оказаться беременной, Анара догадывалась.

- Нарушения цикла у них бывали часто, их заболевание влияет и на гормональный статус. Поэтому я и не била тревогу четыре месяца. Мне и в голову не могла прийти мысль, что мои дочки, сидя дома закрытыми, могут забеременеть! Младшую к врачу повела только потому, что заподозрила серьезный гормональный сбой, думала, срочно лечить надо, - смущается Анара собственной наивности.

...Старшая дочь тоже оказалась беременной! Но срок был гораздо меньше - шел только второй месяц. Анара стала разговаривать с дочерьми, за долгие годы она научилась различать, где их вымысел, а где - реальность. Из–за диагноза сестер Ишимовых их картинка мира "склеена" из существующих обстоятельств и воображения. Обе дочки объяснили, что какой–то человек влезал в окно, когда Анара уходила на работу и закрывала дочерей снаружи на замок.

- Напротив нашего дома в это время шла стройка, там было много разных рабочих. Подозреваю, что кто–то из них прознал, что девочки с умственной отсталостью остаются одни. Они его боялись, мне ничего не говорили. А я вечером приходила с базара, уставшая, ничего странного не замечала. Как же теперь виню себя, что оставляла их одних. Ну а что оставалось делать? Жить же как–то надо. Муж меня бросил двадцать лет назад, когда стало понятно, что дочки у нас болеют. Сама их растила, никто не помогал. Жили в своем тесном мирке, один день был похож на другой. Только думала, что же с ними будет, когда меня не станет? - Анара с грустью смотрит на фотографии дочек, которые держит в руках.

Сообщать в милицию о случившемся женщина не стала - боялась, что стресс от следственных действий может навредить им. Да и что бы она сказала? Мои "особенные" дочери говорят, что кто–то к ним приходил днем, насиловал, и теперь они беременные? Опасалась женщина и "принятия мер" со стороны органов опеки, но больше всего боялась, что внуки унаследуют диагноз своих матерей. Ведь от чего у них врожденная умственная отсталость, женщина не знает до сих пор.

- Мы в селе жили. Это было начало девяностых, разруха, нищета... Думали только о том, как выжить, чем детей кормить. Старшая дочка часто болела, не разговаривала до трех лет. Нам говорили - бывает такое, сглазили, наверное. А когда вторая родилась и тоже все повторилось, то стало понятно - у обеих болезнь какая–то врожденная. Но кто там будет выяснять? В селе же сами знаете, как? Меня обвинили в том, что родила ненормальных детей. Муж ушел к другой женщине. Мои родственники тоже перестали общаться с нами, будто заразиться боялись. Так мы и остались одни. Я перевезла дочек в Бишкек, устроилась реализатором на базар, они дома сидели. Их пособия и моих заработков хватало и за квартиру оплатить, и на продукты. Но когда узнала, что дочки беременные, сразу уволилась, ни на шаг не отходила от них. Боялась, что могут что–то сделать люди, которые совершили насилие. Мы стали жить на двенадцать с половиной тысяч сомов (пособие по инвалидности. - Авт.), семь из которых отдавали за съемную квартиру. Соседи, узнав о том, что произошло, стали помогать нам, без их поддержки трудно было бы, - признается Анара.

Беременности у Гульзады и Айсаады прошли без осложнений. Первый внучок родился в начале лета, второй - в конце. Пока врачи утверждают, что малыши полностью здоровы, их умственное развитие соответствует возрасту.

- Это такое счастье, о котором даже мечтать не смела! Да, сейчас тяжело, но в нашем доме малыши! Старшего назвали Ырыскельди, то есть счастье принесший. А младшего - Эрболсун - чтобы был крепким джигитом. И дочки мои неплохо научились управляться с сыночками, для них это радость. Они, мне кажется, даже сделали скачок в развитии после рождения детей, - лицо Анары меняется, когда она говорит о внуках.

Конечно, сейчас им невероятно тяжело. Семья нуждается буквально во всем. Им нужны продукты, одежда для детей и взрослых, подгузники, мыло и стиральный порошок, в общем, все то, что они не могут купить на жалкие остатки пенсий.

У каждого из нас есть чем поделиться с Анарой, ее дочерьми и внучатами. Женщина открыла для сбора финансовой помощи электронный кошелек ЭЛСОМ. Его номер 707401873. Также можно привезти помощь им домой, связавшись с Анарой по телефону: 0 (707) 401 873.