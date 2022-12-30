В борьбе со смогом вылетим в трубу

Бишкек в декабре в очередной раз возглавил список самых загрязненных городов мира. Воздух в столице Кыргызстана назван "очень нездоровым".

Согласно исследованию ЮНИСЕФ "Воздействие загрязнения воздуха на здоровье и социальные аспекты жизни женщин и детей в Бишкеке", в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022–го из–за чрезмерно загрязненного воздуха в столице умерли 112 человек.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана обратилось к ООН с просьбой выделить грант в размере 6,7 млрд долларов для решения проблемы смога.

Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщила глава ведомства Динара Кутманова. По ее словам, в уходящем году Министерство финансов Кыргызской Республики не выделило на защиту экологии страны ни сома и на что конкретно Динара Кутманова планирует потратить эти деньги?

"Нужно более широкое внедрение альтернативных источников энергии (тепловые насосы, "канадский колодец" и активное использование дополнительной гибридной формы отопления - солнечные панели в домохозяйствах). По этим направлениям разработаны проекты".

Министр посетовала, что такие запросы рассматриваются обычно в течение трех лет, но пообещала приложить все усилия, чтобы максимально ускорить процесс.

Сумме гранта в 6,7 млрд долларов удивился даже замглавы кабмина Эдиль Байсалов: "Здесь либо журналисты неправильно написали, либо госпожа министр не так высказалась". Сумма действительно, мягко говоря, ошеломляющая, ведь ВВП всего Кыргызстана в 2021 году оценивался Всемирным банком в 8,5 млрд долларов.При этом внешний долг Кыргызской Республики составляет около 4,2 млрд долларов:

А теперь нам позарез понадобилось больше шести с половиной миллиардов долларов только на устранение парникового эффекта. Оказывается, размахнулась министр природных ресурсов не просто так.

На конференции ООН по изменению климата, прошедшей в прошлом году в Глазго, Кыргызстан взял на себя обязательства до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 44 процента. Раз обязался - надо сокращать. Скорейшими темпами. Отсюда и такие финансовые запросы.

Пока смог пугает бишкекчан, а Динара Кутманова - господина Байсалова, мэрия готовится к встрече Нового года. И тоже не просто готовится, а с большим размахом. Департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью при мэрии Бишкека объявил тендер на новогодний салют.

В предыдущие два года, помня об экстремальной экологии (и не менее ужасающем внешнем долге), мэрия отказывалась от новогодних фейерверков и салютов, призывала к этому жителей столицы. Но в этом году решила не опасаться и не мелочиться.

Как сообщается на сайте госзакупок, на проведение новогоднего, так называемого "фейерверк–представления по случаю встречи нового, 2023 года", планируется потратить 900 тысяч сомов. Почти миллион! Не шесть миллиардов долларов, конечно, но впечатляет.