Садыр Жапаров: Среди детей с ОВЗ много талантливых и волевых

"Среди детей с ограниченными возможностями здоровья много талантливых и волевых. Мы должны поддерживать их особые способности и таланты, заботясь об их здоровье", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 декабря, на церемонии открытия нового детского реабилитационного центра "Келечек" в г. Бишкек.

В своей речи Глава государства отметил:

"Дорогие горожане, дорогие соотечественники!

Конвенция ООН о правах инвалидов ратифицирована в законодательном порядке, и наша страна стремится выполнять все положения закона о доступе к образованию, труду, отдыху для граждан с ограниченными возможностями.

Мы стараемся обеспечить им полное и равное осуществление всех прав человека.

Подобные мероприятия включены в такие важные документы, как "Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года".

Сегодня мы идем по пути реализации новых целей, задач и приоритетов по полной интеграции наших граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, в общественную жизнь!

Сегодня мы открываем светлое здание - детский реабилитационный центр. Это тоже является заботой и хорошим событием.

В настоящее время по республике насчитывается более 200 тысяч граждан с инвалидностью. Около 36 000 из них – дети и они нуждаются в качественном образовании, медицинском обслуживании, социальной поддержке, отдыхе и спорте. Поэтому нам необходимо создавать условия для улучшения и развития здоровья наших детей.

Открывшийся сегодня реабилитационный центр направлен на восстановление физического и психологического здоровья маленьких пациентов.

Уважаемые соотечественники!

Мы далеки от утверждения, что проблемы теперь разрешились. Данный реабилитационных центр рассчитан на 100 детей и строительство подобных учреждений будет продолжено.

Мы всегда должны поддерживать эту категорию детей. К тому же такие качества как милосердие, доброта и сострадание укоренены в крови нашего кыргызского народа, крепко держащегося за традиции и ценности. Важно сохранить и продолжить эти благородные качества, унаследованные от предков.

Самое главное, каждый из нас должен изменить свое мнение в вопросе поддержки людей с инвалидностью! Среди детей с ограниченными возможностями здоровья много талантливых и волевых. Мы должны поддерживать их особые способности и таланты, заботясь об их здоровье.

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

Я хочу, чтобы наши специалисты, работающие в этом центре, помогли нашим детям поверить в свои силы и с надеждой смотреть в светлое будущее.

Самое главное сделать так, чтобы дети всегда чувствовали поддержку родных и близких!

Желаю успехов в деятельности реабилитационного центра и еще раз поздравляем с его открытием!".

Далее Глава государства осмотрел внутри здание центра, в частности процедурные комнаты, комнаты для занятий лечебной физкультурой и кабинеты врачей, ознакомился с условиями пребывания пациентов и укомплектованным оборудованием.

Отмечается, что 3-х этажное здание Центра рассчитано на 88 койко-мест и сможет вместить не только детей, но и их родителей. Площадь здания по проекту составляет 1 756 кв. метров, площадь застройки 508 кв. метров. Здание реабилитационного центра подключено к городским сетям энергоснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода), канализации и отопления.