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На Иссык-Куле у мужчины нашли более 62 кг марихуаны

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- Бакыт Стамов
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Сотрудники СБНОН МВД КР нашли клад с более 62 кг марихуаны. Канистру с наркотиком 58-летний мужчина зарыл на своем огороде. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, 10 декабря 2022 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в селе Ананьево Иссык-Кульской области в одном из домов, где проживал гр. Э.К. 1964 гр., был обнаружен мешок серого цвета с содержимым веществом растительного происхождения темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли, а также в огороде вышеуказанного дома с помощью служебно-розыскных собак под землей была обнаружена пластиковая канистра емкостью примерно 500 литров с содержимым веществом растительного происхождения темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли.

"Согласно заключения Криминалистической службы МВД Кыргызской Республики, изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана" чистым весом 62 килограмм 415 грамм.

В рамках данного уголовного дела в порядке ст.96-97 УПК Кыргызской Республики, гр. гр.Э.К. 1964 г.р. был задержан и водворен в ИВС ГУВД

Бишкека.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/425872
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан
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