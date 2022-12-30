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Автопарк МП "Бишкексвет" пополнился новой спецтехникой

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В муниципальном предприятии "Бишкексвет" новая спецтехника, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На сегодняшний день прибыло мини-экскаватор и манипулятор XCMG. Мини-экскаватор корейского производства Hyundai R60W-9S - колесная спецтехника для земляных и планировочных работ. Машина имеет компактные габариты, легко маневрирует в стесненных условиях, может рыть траншеи в непосредственной близости к зданиям.

Автомобиль грузовой бортовой с манипулятором 10-тонный марки Dongfeng.

В течение нескольких месяцев прибудет ещё 4 единицы спецтехники.

Бригада предприятия уже испытывает в работе новую спецтехнику. Работа идёт в жилмассиве "Эне-Сай" по улице Култегин.

Благодаря приобретению новой современной спецтехники энергетики получают дополнительные возможности для оперативного выполнения работ".


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URL: https://www.vb.kg/425873
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Бишкек
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