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Умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев

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- Назгуль Абдыразакова
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На 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.

Ранее Артемьева госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом. Его положили в реанимационное отделение из-за осложнений, возникших на фоне лечения. У композитора были хронические патологии сердца.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года. Когда ему было двадцать три года, он окончил Московскую консерваторию. Позже исследовал синтез звука и электронной музыки, стал президентом Ассоциации электроакустической музыки при ЮНЕСКО.

Артемьев был автором композиций к двум Олимпиадам в России, написал музыку к более чем 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. В том числе – к фильмам Андрея Тарковского "Солярис", "Зеркало", "Сталкер"; к работам Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и к другим фильмам.

Композитор был четырёхкратным лауреатом Государственной премии Российской Федерации и лауреатом Государственной премии РСФСР в 1988 году.

Источник: svoboda.org


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URL: https://www.vb.kg/425877
Теги:
музыка, Россия, СССР
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