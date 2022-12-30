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Байден подписал бюджет на 2023 год. $45 миллиардов пойдет на помощь Украине

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Президент США Джо Байден одобрил законопроект о бюджете на 2023 финансовый год (начался с октября) на сумму $1,7 трлн. Из них $44,9 млрд планируется отправить на поддержку Украины и американских союзников по НАТО. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

В Twitter американский президент отметил, что законопроект "венчает год исторического прогресса". Документ предусматривает обеспечение средствами медицинские исследования, борьбу с насилием против женщин, критически важную помощь Украине и др., напомнил он.

Проект бюджета предполагает выделение $858 млрд на финансирование обороны США, $772,5 млрд - на внутренние необоронные программы, $40 млрд - на борьбу со стихийными бедствиями.

Также предусмотрен расход на науку, здравоохранение, образование. Конгресс США одобрил проект закона 24 декабря.

Законопроект стал последней возможностью для Байдена и остальных членов Демократической партии повлиять на бюджет США до того, как республиканцы займут большинство мест в палате представителей по результатам промежуточных выборов, прошедших в ноябре, напоминает CNN. Состав нижней палаты конгресса США сменится в начале января 2023 года.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/425883
Теги:
США, Украина, Джозеф Байден
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