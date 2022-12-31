Салима Шарипова: Душа всегда тянулась к творчеству

Гостья нашей редакции журналистка и писательница, заслуженный деятель культуры, член союза писателей и журналистов Кыргызстана, член Международного сообщества писательских союзов - правопреемника Союза писателей СССР - писатель СНГ, лауреат международного знака "Серебряный голубь", главный редактор международного альманаха "Ош", почетный профессор Чуйского университета, награждена медалью МЧС России "За мужество", по Программе ООН вручен сертификат "Почетный гражданин Земли XXI века", награждена грамотой ЮНЕСКО и другими почётными званиями – Салима Шарипова.

Она рассказала нашему изданию vb.kg, как маленькая девочка, не знающая русского языка, стала одной из лучших выпускниц русской школы и добилась в жизни немалых успехов.

Салима Шарипова родилась 25 августа 1950 года в селе Кызыл-Суу Базар-Коргонского района.

Училась в школах Оша, Гульчи, Куршаба и Узгена.

В 1967 году поступила в Московский мясомолочный институт.

В студенческие годы активно участвовала в общественной работе и получила диплом I степени на Международной (тогда - Интернациональной конференции).

Став лауреатом Всесоюзного конкурса студенческих работ, посвященного 100-летию Ленина, была принята в члены КПСС и получила распределение на работу в Москву и это -один из уникальных единичных случаев того времени.

После окончания технологического института в 1973 году стала работать инженером-технологом в Московском областном объединении молочной промышленности.

По приезду в Ош по направлению Ошского горкома партии стала работать в Ошском горкоме комсомола, откуда была переведена с повышением в Ошский облисполком.

В 1976–1990 - начальник производства, заместитель директора и руководитель государственной приемки качества продукции Министерства мясной и молочной промышленности Киргизской ССР по Джалал-Абадскому молочному комбинату, объединяющему Базар-Коргонский , Кочкор-Атинский, Караванский, Шекафтарский, Ала-Букинский, Токтогульский, Тогуз-Тороуский главные и вторичные молочные заводы.

Поскольку была соискателем Института экономики Академии наук Кыргызстана с 1991-1998 годы работала научным сотрудником лаборатории экономической социологии Учебно- исследовательского центра Южного Кыргызстана.

На конкурсной основе возглавила Южное отделение Информационного центра при правительстве Кыргызской Республики.

Создавала южные отделения Конгресса женщин и Демократической партии женщин Кыргызской Республики.

В 1999 году основала "Омур Баян-Биография" -общественный фонд и Общественное объединение "Таазим -Поклонение"

В течение 24 лет является главным редактором международного пятиязычного альманаха "Ош".

В целях содействия стабилизации в стране создала и после съезда возглавила Республиканскую политическую партию духовного возрождения "Умай-Эне"

Ее литературная карьера началась в 9 классе, когда на литературной олимпиаде среди старшеклассников русских школ победил ее очерк " Звезда счастья".

В 1968 году ее публицистическая статья "Дороги" была опубликована в студенческой газете.

В 1983 году рассказ "Как быть?!" был опубликован в газете "Комсомолец Киргизии".

Позже ее рассказы и публицистические статьи публиковались в региональных, республиканских газетах и других газетах бывшего СССР. Пишет на кыргызском, русском и узбекском языках.

Иногда случаются чудеса

Мама рассказывала об этом удивительном случае: когда я была трехмесячным грудничком. Она сильно заболела и не могла кормить меня грудью. Бабушке тогда была 40 лет, никто не понимал, как произошло, но у нее пошло молоко, она стала моей кормилицей. Бабушка очень привязалась ко мне и не отдала меня моим родителям. До 6 лет я росла в доме дедушки. Через некоторое время меня все же вернули родителям, и я пошла в русскую школу. Я знала только два слова - это здравствуйте и до свидания от русской женщины-врача Нади, обслуживающей десятки аилов среди арстанбапских лесов. Отец был партийным, советским, хозяйственным работником. И мы колесили из-за его повышений и переводов.

Окончив школу, хотела поступить на факультет журналистики МГУ, а там требовался двухгодичный журналистский стаж. Я была готова получить опыт работы в СМИ.

Но папа был против и отправил меня поступать в Московский технологический институт мясной и молочной промышленности (ныне) Московский Государственный Университет Пищевых Производств.

С первого курса я занялась политикой, окончила школу "Молодого лектора". Написала реферат на тему: "Ленинская политика в действии (на примере развития Киргизской ССР). Меня отобрали для выступления на первой интернациональной студенческой конференции от имени СССР.

В начале все было хорошо

Моя семейная жизнь началась почти также рано как у моих родителей. На втором курсе обучения вышла замуж, на следующий год стала мамой. Благодарна, супругу, который не стал ограничивать мою свободу, начало наших отношений было благополучное. Но никто не думал, что через много лет самый близкий человек меня жестоко предаст…

Мать вышколила меня к семейной жизни. Так как всегда в родительском в доме принимали важных гостей. Мама была умелой хозяюшкой и хорошо шила. Она в 30 лет напросилась работать швеей в Дом быта. Она шила всем членам семьи верхнюю одежду.

Старалась быть на передовых...

Недавно у писателей была встреча с представителями Россотрудничества и писателями РФ, где я гордо высказалась об эпохе СССР, когда мне отдали предпочтение перед москвичами и по распределению направили на работу в столицу России. Я смогла стать коммунисткой, лауреатом Всесоюзного конкурса до распределения.

Нужно было идти до конца

Многие спрашивали, откуда я? Отвечала, что из Кыргызстана. А это где Ташкент? Многие не знали, где находится наша страна. Когда на небосклоне появился Айтматов, многие стали узнавать про Кыргызстан. В то время, когда мы находились в Москве, старшего ребенка оставили родителям. Через некоторое время он заболел. Нужно было вернуться домой. Иногда сожалею, нужно было идти до конца.

Переломный момент

Потом началась жизнь в Кыргызстане. 14 лет отработала в молочном комбинате Джалал-Абада. Хотя я занималась инженерной работой, но душа всегда тянулась к творчеству. По ночам писала свои небольшие произведения. К 1990 году я выпустила четыре книги и это был переломный момент моей жизни. Я осталась одна с тремя детьми и мы переехали из Джалал-Абада в Ош. Я организовывала крупные культурные мероприятия, снимала об этом видео-очерки и отправляла свои работы в местные телевидения.

Многоязычный альманах

В настоящее время я автор 17 книг, которые были опубликованы на четырёх языках. Альманах "Ош" выходит на пяти языках (кыргызский, русский, узбекский плюс недавно стал выходить на английском и таджикском). Наше издание в свое время поддержала российская сторона, которая выделила нам крупный грант.

Все бремя со мной разделили мои родители

Моя жизнь была из разных событий, как радостных, так и печальных. Были очень тяжелые времена, но, несмотря на все трудности, смогла дать хорошее воспитание и образование своим детям. Каждый состоялся в жизни, но знаете, анализирую прошлое и тот путь, который мне пришлось пройти. Все бремя, выпавшее на мою долю, со мной разделили мои родители, и от этого становится больно и обидно. Я бы конечно хотела, чтобы они стали свидетелями более счастливого сценария моей жизни. Я им благодарна за все, что они сделали для меня. Благодаря им я состоялась как женщина и личность.