В Узбекистане умерли 19 детей от приема индийского препарата "Док-1 М"

Детский омбудсман Алия Юнусова заявила о 18 случаях смерти детей из четырех областей после приема индийского препарата "Док-1 макс", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

VB.KG отследили ситуацию по публикациям в СМИ, поскольку эксперты выражают озабоченность: на складах, в аптеках остался еще нереализованный препарат и недобросовестные продавцы могут продать его как в Узбекистане, так и в соседних республиках. Поэтому родителей просят быть внимательнее при выборе лекарств для ребенка.

Изучение ситуацией омбудсменом Узбекистана показало, что в сентябре-декабре в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре проходил лечение 21 ребенок с острой почечной недостаточностью. Больные были из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей. В результате 3 пациента вылечились и были выписаны, а 18 умерли. При этом 15 детей были в возрасте до 3 лет, 6 детей – до 6 лет.

Когда родственников больных спросили о причинах их заболевания, они заявили, что у них были симптомы простуды и что их состояние ухудшилось после приема препарата "Док-1 макс".

Каждые 10 мл препарата содержат парацетамол – 500 мг, гвайфенезин – 200 мг, фенилэфрин гидрохлорид – 10 мг. Специалисты отметили, что в инструкции по применению препарата указано, что его можно применять с 2-летнего возраста, а препараты других фирм с таким составом в основном разрешено применять после 12-летнего возраста.

Интересно, что ни один из умерших пациентов не был подвергнут патологоанатомическому исследованию, которое проводится для выяснения точной причины смерти.

В сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном во вторник, приводятся результаты расследования, проведённого специальной рабочей группой.

Таблетки и сироп "Док-1 Макс", произведённые индийской Marion Biotech, были зарегистрированы в Узбекистане в 2012 году и с того же года выпущены в продажу. Согласно данным Агентства по развитию фармацевтической сети, каждая серия препарата проверялась и ей выдавался сертификат соответствия. В Узбекистан лекарство импортирует компания Quramax Medical.

Проверка подтвердила, что после приёма сиропа "Док-1 Макс" был госпитализирован 21 ребёнок с острыми респираторными заболеваниями, 18 из них скончались.

Сообщается, что скончавшиеся дети до поступления в больницу принимали препарат в домашних условиях вместе с другими лекарствами на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день в дозировке 2,5−5 мл. "Естественно, эта дозировка значительно превышает норму для детей", - заявили в Минздраве.

Всем детям препарат давался без рецепта врача. Поскольку основным веществом в составе лекарства является парацетамол, сироп "Док-1 Макс" неправильно применялся в качестве средства от простуды самостоятельно родителями или по рекомендации фармацевтов, что привело к ухудшению состояния здоровья детей.

"Парацетамол следует применять только при температуре тела выше 38−38,5 градусов 1 или 2 раза в день по 100−125 мг для детей в возрасте до 1 года, 200 мг - 1−3 года, 250 мг - 3−5 лет. Категорически запрещается принимать парацетамол при нормальной температуре тела", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе лабораторных исследований в сиропе "Док-1 Макс" данной серии был выявлен этиленгликоль. "Это средство является токсичным, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьёзные изменения в здоровье пациента, такие, как рвота, судороги, эпилепсию, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность", - отметили в министерстве.

Рабочей группой Минздрава были учтены все случаи нарушения законодательства, выявленные в ходе исследования. За халатное отношение к служебным обязанностям, несвоевременное проведение анализа смерти детей и непринятие необходимых мер 7 должностных лиц освобождены от должностей и к ряду специалистов применены дисциплинарные меры. Все собранные документы были направлены в правоохранительные органы для принятия законных мер.

В настоящее время таблетки и сиропы "Док-1 Макс" изъяты из всех аптек Узбекистана в установленном порядке. Нарушения, выявленные на основании материалов исследования, а также вопрос о привлечении к ответственности медицинских работников будут рассмотрены на отдельном заседании Коллегии Минздрава.

В Министерстве призвали родителей приобретать лекарства для детей только по рецепту врача.

Напомним, в КР также зарегистрирован препарат "Док-1 Макс". Однако после зафиксированных случаев смерти среди детей в Узбекистане после приема данного препарата, его продажа в Кыргызстане была приостановлена.

Омбудсмен Узбекистана обратилась к родителям:

"Уважаемые родители, не пренебрегайте здоровьем своих детей! Не давайте им лекарства, отпускаемые без рецепта, без рекомендации врача. Неправильное использование лекарственных средств может нанести серьезный вред здоровью ребенка!"

29-го декабря появилось сообщение о смерти еще одного ребенка в Кашкадарьинской области от данного препарата.

Что такое этиленгликоль, который мог убить 18 детей в Узбекистане?

Ранее в Минздраве Узбекистана сообщили, в результате приема сиропа в Узбекистане скончались 18 детей. Предварительные лабораторные исследования показали, что серия сиропа "ДОК-1 МАКС" содержит этиленгликоль. Оказалось, что этиленгликоль является одним из компонентов различных взрывчатых веществ. Во время Первой мировой войны он применялся для производства взрывчатки.

По данным Минздрава Узбекистана, вещество этиленгликоль токсично, и около 1-2 мл/кг 95 процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность/

Согласно данным компании АльфаХим, которая занимается производством химической продукции, этиленгликоль – это двухатомный спирт, прозрачная маслянистая жидкость, которая легко воспламеняется, обладает умеренной токсичностью и может вызывать побочные реакции у человека при длительном вдыхании паров в больших концентрациях.

Впервые вещество было синтезировано в середине 19 века, однако оно далеко не сразу заняло почетное место в промышленной сфере и химической отрасли. Во время Первой мировой войны этиленгликоль был достойной альтернативой глицерину, который применялся для производства взрывчатки.

Химическая формула: C2H6O2. Для этиленгликоля характерно отсутствие запаха и сладковатый привкус. Вещество легко растворяется в воде и органических растворителях (в спиртах, уксусной кислоте и др.), успешно используется в промышленности благодаря способности не замерзать при очень низких температурах.

Вещество имеет несколько наименований, каждое из которых можно встретить на этикетках продукции различных производителей (например, гликоль, этандиол-1,2 и т.д.). Однако в большинстве случаев употребляется именно слово "этиленгликоль".

Как получают вещество

В 30-50 годах 20 века этиленгликоль получали путем окисления этилена до его оксида. Именно этот период знаменуется началом производства вещества в промышленных масштабах.

Позднее двухатомный спирт этого типа стали получать, насыщая оксид этилена водой при участии неорганической серной и ортофосфорной кислот. Такой вариант получился более выгодным, чем первоначальный, поскольку в результате получалось более 90% вещества с незначительной концентрацией примесей.

Области применения

Чаще всего этиленгликоль используется в промышленной сфере для обработки технических устройств. Это связано с невысокой стоимостью и доступностью продукта. Химический состав в первую очередь предназначен для ухода за автомобилями, а именно: более половины выпускаемой продукции входит в состав антифризов и тормозных жидкостей. Водный раствор этиленгликоля не замерзает при 40 градусах. Тосол (охлаждающая жидкость) также включает в себя гликоль.

Благодаря своему компонентному составу вещество препятствует самопроизвольному разрушению металлов и различных сплавов при взаимодействии с окружающей средой. По этой причине этиленгликоль является одним из важнейших элементов антикоррозийных смесей.

Гликоль способен поглощать воду. Это свойство помогает в профилактике обледенения авиационного топлива и образования метангидрата в трубах, проходящих в море.

Где еще используется этиленгликоль

Есть и другие сферы, в которых активно участвует вещество:

- содержится в химических добавках, устраняющих явление статического электричества (антистатиках);

- используется при изготовлении составов от обледенения;

- применяется в качестве смазочного материала в холодильных установках;

- достаточно часто этиленгликоль используют для дезинфекции просторных помещений;

- участвует в производстве химической продукции, применяемой в быту (целлофана, полиуретана и др.);

- охлаждает не только авто, но и компьютерную технику;

- считается эффективным средством для очищения автомобильных стекол и зеркал как в чистом виде, так и в составе промышленной продукции;

- в небольших концентрациях этиленгликоль можно найти в кремах для обуви;

- активно используется в медицине как одна из составных частей веществ, защищающих ткани и органы от повреждающего воздействия замораживания (криопротекторов);

- входит в состав конденсаторов;

- участвует в синтезе химических соединений;

- является одним из компонентов различных взрывчатых веществ.

Как вещество влияет на организм человека

Если вдыхать пары этиленгликоля непродолжительное время, это не принесет никакого вреда человеческому организму из-за незначительной токсичности. Однако если в воздухе отмечается высокая концентрация вещества, это может привести к возникновению побочных реакций, таких как:

- общая слабость;

- раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и зрительных органов;

- тошнота, рвота;

- нарушения сердечного ритма (тахикардия);

- головокружение, обморочные состояния.

В сообщении компании PCC, которая также занимается производством химических продуктов, говорится, что этиленгликоль широко используется во многих промышленных и коммерческих целях. Этот продукт также содержится в ряде обычных бытовых продуктов, таких как моющие средства, косметика, краски и растворители для пластиков.

Другие области применения, в которых встречается гликоль:

- производство стекловолокна для таких изделий, как водные скутеры, ванны и шары для боулинга;

- производство чернил для ручек и других видов чернил. Этиленгликоль повышает вязкость чернил и снижает вероятность их испарения;

- жидкие теплоносители, такие как промышленные охлаждающие жидкости для газовых компрессоров, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ледовых катков.

Этиленгликоль придает промышленным охлаждающим жидкостям свойства, которые помогают им проходить через системы охлаждения и выдерживать экстремальные температуры.

Подчеркивается, что этиленгликоль токсичен для человека и вызывает ряд физиологических проблем, включая летальный исход (по оценкам Центра по контролю заболеваний, смертельная доза составляет от 1400 до 1600 мг/кг). В организме человека всасывается через кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Следовательно, этиленгликоль не следует использовать там, где возможно загрязнение питьевой воды. Его также не следует использовать в системах отопления или охлаждения в таких помещениях, как предприятия пищевой промышленности или другие предприятия, где производятся продукты, предназначенные для потребления.

В виде пара этиленгликоль может привести к потере сознания, а в небольших концентрациях вызывает раздражение носоглотки. Гораздо более серьезными являются последствия приема этиленгликоля внутрь. Его токсичность в основном обусловлена накоплением токсичных метаболитов. Этиленгликоль оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему (ЦНС). Оказывает резкое действие, сходное с действием этанола. Воздействие на центральную нервную систему преобладает в первые часы после контакта.

Недиагностированное или нелеченное отравление этиленгликолем может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.