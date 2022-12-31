Погода
$ 85.80 - 86.73
€ 91.57 - 92.57

В Узбекистане умерли 19 детей от приема индийского препарата "Док-1 М"

200  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Детский омбудсман Алия Юнусова заявила о 18 случаях смерти детей из четырех областей после приема индийского препарата "Док-1 макс", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

VB.KG отследили ситуацию по публикациям в СМИ, поскольку эксперты выражают озабоченность: на складах, в аптеках остался еще нереализованный препарат и недобросовестные продавцы могут продать его как в Узбекистане, так и в соседних республиках. Поэтому родителей просят быть внимательнее при выборе лекарств для ребенка.

Изучение ситуацией омбудсменом Узбекистана показало, что в сентябре-декабре в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре проходил лечение 21 ребенок с острой почечной недостаточностью. Больные были из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей. В результате 3 пациента вылечились и были выписаны, а 18 умерли. При этом 15 детей были в возрасте до 3 лет, 6 детей – до 6 лет.

Когда родственников больных спросили о причинах их заболевания, они заявили, что у них были симптомы простуды и что их состояние ухудшилось после приема препарата "Док-1 макс".

Каждые 10 мл препарата содержат парацетамол – 500 мг, гвайфенезин – 200 мг, фенилэфрин гидрохлорид – 10 мг. Специалисты отметили, что в инструкции по применению препарата указано, что его можно применять с 2-летнего возраста, а препараты других фирм с таким составом в основном разрешено применять после 12-летнего возраста.

Интересно, что ни один из умерших пациентов не был подвергнут патологоанатомическому исследованию, которое проводится для выяснения точной причины смерти.

В сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном во вторник, приводятся результаты расследования, проведённого специальной рабочей группой.

Таблетки и сироп "Док-1 Макс", произведённые индийской Marion Biotech, были зарегистрированы в Узбекистане в 2012 году и с того же года выпущены в продажу. Согласно данным Агентства по развитию фармацевтической сети, каждая серия препарата проверялась и ей выдавался сертификат соответствия. В Узбекистан лекарство импортирует компания Quramax Medical.

Проверка подтвердила, что после приёма сиропа "Док-1 Макс" был госпитализирован 21 ребёнок с острыми респираторными заболеваниями, 18 из них скончались.

Сообщается, что скончавшиеся дети до поступления в больницу принимали препарат в домашних условиях вместе с другими лекарствами на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день в дозировке 2,5−5 мл. "Естественно, эта дозировка значительно превышает норму для детей", - заявили в Минздраве.

Всем детям препарат давался без рецепта врача. Поскольку основным веществом в составе лекарства является парацетамол, сироп "Док-1 Макс" неправильно применялся в качестве средства от простуды самостоятельно родителями или по рекомендации фармацевтов, что привело к ухудшению состояния здоровья детей.

"Парацетамол следует применять только при температуре тела выше 38−38,5 градусов 1 или 2 раза в день по 100−125 мг для детей в возрасте до 1 года, 200 мг - 1−3 года, 250 мг - 3−5 лет. Категорически запрещается принимать парацетамол при нормальной температуре тела", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе лабораторных исследований в сиропе "Док-1 Макс" данной серии был выявлен этиленгликоль. "Это средство является токсичным, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьёзные изменения в здоровье пациента, такие, как рвота, судороги, эпилепсию, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность", - отметили в министерстве.

Рабочей группой Минздрава были учтены все случаи нарушения законодательства, выявленные в ходе исследования. За халатное отношение к служебным обязанностям, несвоевременное проведение анализа смерти детей и непринятие необходимых мер 7 должностных лиц освобождены от должностей и к ряду специалистов применены дисциплинарные меры. Все собранные документы были направлены в правоохранительные органы для принятия законных мер.

В настоящее время таблетки и сиропы "Док-1 Макс" изъяты из всех аптек Узбекистана в установленном порядке. Нарушения, выявленные на основании материалов исследования, а также вопрос о привлечении к ответственности медицинских работников будут рассмотрены на отдельном заседании Коллегии Минздрава.

В Министерстве призвали родителей приобретать лекарства для детей только по рецепту врача.

Напомним, в КР также зарегистрирован препарат "Док-1 Макс". Однако после зафиксированных случаев смерти среди детей в Узбекистане после приема данного препарата, его продажа в Кыргызстане была приостановлена.

Омбудсмен Узбекистана обратилась к родителям:

"Уважаемые родители, не пренебрегайте здоровьем своих детей! Не давайте им лекарства, отпускаемые без рецепта, без рекомендации врача. Неправильное использование лекарственных средств может нанести серьезный вред здоровью ребенка!"

29-го декабря появилось сообщение о смерти еще одного ребенка в Кашкадарьинской области от данного препарата.

Что такое этиленгликоль, который мог убить 18 детей в Узбекистане?

Ранее в Минздраве Узбекистана сообщили, в результате приема сиропа в Узбекистане скончались 18 детей. Предварительные лабораторные исследования показали, что серия сиропа "ДОК-1 МАКС" содержит этиленгликоль. Оказалось, что этиленгликоль является одним из компонентов различных взрывчатых веществ. Во время Первой мировой войны он применялся для производства взрывчатки.

По данным Минздрава Узбекистана, вещество этиленгликоль токсично, и около 1-2 мл/кг 95 процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность/

Согласно данным компании АльфаХим, которая занимается производством химической продукции, этиленгликоль – это двухатомный спирт, прозрачная маслянистая жидкость, которая легко воспламеняется, обладает умеренной токсичностью и может вызывать побочные реакции у человека при длительном вдыхании паров в больших концентрациях.

Впервые вещество было синтезировано в середине 19 века, однако оно далеко не сразу заняло почетное место в промышленной сфере и химической отрасли. Во время Первой мировой войны этиленгликоль был достойной альтернативой глицерину, который применялся для производства взрывчатки.

Химическая формула: C2H6O2. Для этиленгликоля характерно отсутствие запаха и сладковатый привкус. Вещество легко растворяется в воде и органических растворителях (в спиртах, уксусной кислоте и др.), успешно используется в промышленности благодаря способности не замерзать при очень низких температурах.

Вещество имеет несколько наименований, каждое из которых можно встретить на этикетках продукции различных производителей (например, гликоль, этандиол-1,2 и т.д.). Однако в большинстве случаев употребляется именно слово "этиленгликоль".

Как получают вещество

В 30-50 годах 20 века этиленгликоль получали путем окисления этилена до его оксида. Именно этот период знаменуется началом производства вещества в промышленных масштабах.

Позднее двухатомный спирт этого типа стали получать, насыщая оксид этилена водой при участии неорганической серной и ортофосфорной кислот. Такой вариант получился более выгодным, чем первоначальный, поскольку в результате получалось более 90% вещества с незначительной концентрацией примесей.

Области применения

Чаще всего этиленгликоль используется в промышленной сфере для обработки технических устройств. Это связано с невысокой стоимостью и доступностью продукта. Химический состав в первую очередь предназначен для ухода за автомобилями, а именно: более половины выпускаемой продукции входит в состав антифризов и тормозных жидкостей. Водный раствор этиленгликоля не замерзает при 40 градусах. Тосол (охлаждающая жидкость) также включает в себя гликоль.

Благодаря своему компонентному составу вещество препятствует самопроизвольному разрушению металлов и различных сплавов при взаимодействии с окружающей средой. По этой причине этиленгликоль является одним из важнейших элементов антикоррозийных смесей.

Гликоль способен поглощать воду. Это свойство помогает в профилактике обледенения авиационного топлива и образования метангидрата в трубах, проходящих в море.

Где еще используется этиленгликоль

Есть и другие сферы, в которых активно участвует вещество:

- содержится в химических добавках, устраняющих явление статического электричества (антистатиках);

- используется при изготовлении составов от обледенения;

- применяется в качестве смазочного материала в холодильных установках;

- достаточно часто этиленгликоль используют для дезинфекции просторных помещений;

- участвует в производстве химической продукции, применяемой в быту (целлофана, полиуретана и др.);

- охлаждает не только авто, но и компьютерную технику;

- считается эффективным средством для очищения автомобильных стекол и зеркал как в чистом виде, так и в составе промышленной продукции;

- в небольших концентрациях этиленгликоль можно найти в кремах для обуви;

- активно используется в медицине как одна из составных частей веществ, защищающих ткани и органы от повреждающего воздействия замораживания (криопротекторов);

- входит в состав конденсаторов;

- участвует в синтезе химических соединений;

- является одним из компонентов различных взрывчатых веществ.

Как вещество влияет на организм человека

Если вдыхать пары этиленгликоля непродолжительное время, это не принесет никакого вреда человеческому организму из-за незначительной токсичности. Однако если в воздухе отмечается высокая концентрация вещества, это может привести к возникновению побочных реакций, таких как:

- общая слабость;

- раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и зрительных органов;

- тошнота, рвота;

- нарушения сердечного ритма (тахикардия);

- головокружение, обморочные состояния.

В сообщении компании PCC, которая также занимается производством химических продуктов, говорится, что этиленгликоль широко используется во многих промышленных и коммерческих целях. Этот продукт также содержится в ряде обычных бытовых продуктов, таких как моющие средства, косметика, краски и растворители для пластиков.

Другие области применения, в которых встречается гликоль:

- производство стекловолокна для таких изделий, как водные скутеры, ванны и шары для боулинга;

- производство чернил для ручек и других видов чернил. Этиленгликоль повышает вязкость чернил и снижает вероятность их испарения;

- жидкие теплоносители, такие как промышленные охлаждающие жидкости для газовых компрессоров, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ледовых катков.

Этиленгликоль придает промышленным охлаждающим жидкостям свойства, которые помогают им проходить через системы охлаждения и выдерживать экстремальные температуры.

Подчеркивается, что этиленгликоль токсичен для человека и вызывает ряд физиологических проблем, включая летальный исход (по оценкам Центра по контролю заболеваний, смертельная доза составляет от 1400 до 1600 мг/кг). В организме человека всасывается через кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Следовательно, этиленгликоль не следует использовать там, где возможно загрязнение питьевой воды. Его также не следует использовать в системах отопления или охлаждения в таких помещениях, как предприятия пищевой промышленности или другие предприятия, где производятся продукты, предназначенные для потребления.

В виде пара этиленгликоль может привести к потере сознания, а в небольших концентрациях вызывает раздражение носоглотки. Гораздо более серьезными являются последствия приема этиленгликоля внутрь. Его токсичность в основном обусловлена накоплением токсичных метаболитов. Этиленгликоль оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему (ЦНС). Оказывает резкое действие, сходное с действием этанола. Воздействие на центральную нервную систему преобладает в первые часы после контакта.

Недиагностированное или нелеченное отравление этиленгликолем может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425890
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  