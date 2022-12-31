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В Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств Marion Biotech

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане приостанавливается продажа всех препаратов от индийского производителя Marion Biotech. В их числе - "Цинепар", "Травамакс", "Амбронол" и другие.

С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.

"С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведённых индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране", - заявила она.

По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа "Док-1 Макс" "дополнительных посторонних веществ" другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания "с учётом возможного возникновения такой же ситуации".

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, Marion Biotech зарегистрировала в Узбекистане следующие препараты:

Цинепар кид лайт (суспензия)

Цинепар ибу кид (суспензия)

Цинепар актив гель

Фракджоин (капсулы)

Ферофорт (сироп, капсулы)

Травамакс (травяные гранулы, сироп)

Траванайт

Нолгрипп (гранулы, таблетки, сироп)

Кюразит (суспензия, капсулы)

Белдомакс (таблетки, суспензия)

Амбронол (таблетки, сироп)

Теграмон СУЛ

Анасеп (гель для дёсен)

Бревефлора

Леворекс (таблетки)

Инфекон

Кураракс

Кураракс Орни

Кюразит

Кюрамакс

Леворекс

Найтфорс (Вовагра)


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URL: https://www.vb.kg/425891
Теги:
лекарства, Узбекистан
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