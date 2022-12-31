РЭО дал рекомендации по утилизации отходов после Нового года

Российский экологический оператор порекомендовал россиянам экологично провести новогодние праздники. Экологи рекомендуют разделять отходы, отказаться от одноразовой посуды, использовать многоразовые товары и не захламлять праздничный стол.

В частности, после празднования торжества стоит разделить отходы. Так, пластиковые бутылки от газировки и воды, стеклянные бутылки от шампанского и другого алкоголя, алюминиевые баночки, а также упаковку от подарков из картона без слоя пленки стоит выбрасывать в синий бак. Эти отходы станут ценным сырьем и получат вторую жизнь. Остатки пищи, уже непригодной для питания, например оливье или салата под шубой, стоит выбрасывать в серый бак. Вместе с органикой, которую смогут на сортировке отобрать для компостирования, в серый бак стоит выбросить и неперерабатываемые отходы - разбитые елочные игрушки, фольгированную упаковку, грязные салфетки и использованные другие средства гигиены. Живую елку следует сдать на переработку в пункты приема.

"За последний год мы провели активную работу по популяризации осознанного потребления и раздельного сбора отходов, и мы видим, что все больше людей переходит к новой модели поведения, к осознанному потреблению, понимает важность устойчивого развития. Итогом всей этой работы может стать экологичное празднование Нового года и Рождества. РЭО призывает россиян на праздники отказаться от всего одноразового, от пластиков с неизвестной маркировкой, которые невозможно переработать, раздельно собирать отходы, очищенные пластик, алюминий, бумагу и стекло отправлять в бак для вторсырья, в пункты сбора таких отходов. Что касается еды, то в год в России образуется около 17 млн тонн пищевых отходов, такой объем, попавший на полигон, будет выделять 2,4 млн тонн метана. И если в летнее время вы могли бы организовать у себя на даче компостную яму, то зимой мы призываем всех внимательно подходить к количеству заготовок, чтобы ничего не пришлось выбрасывать. А если придется - для этого есть серый бак. Желаем всем экологично встретить Новый год!" - сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В России построено 17 объектов компостирования, но к 2030 году, согласно федеральной схеме обращения с отходами, их станет на 243 больше. По оценкам РЭО, повсеместное применение компостирования позволит снизить объем захоронения на 20%, или на более чем 11 млн тонн отходов. Результатом компостирования является образование инертного грунта, который можно использовать как удобрение, в дорожном строительстве и не только.

В выборе посуды лучше отдать предпочтение многоразовой. Если все же нет такой возможности, то лучше использовать одноразовые столовые приборы, которые делаются из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения.

Украшения лучше покупать качественные, которые хватит на долгие годы, а товары выбирать из материалов с известной маркировкой, чтобы была возможность сдать их на переработку. То же касается и елей, живые деревья специально выращивают для праздников и затем принимают на утилизацию, пластиковые, как правило, - не перерабатывают, поэтому их имеет смысл использовать как можно дольше, не менее 20 лет. Пиротехника является крайне неэкологичным способом отметить праздник, например, бенгальские огни совершенно не подлежат переработке, а конфетти из хлопушек - невозможно собрать, чтобы отправить на утилизацию.

Ранее РЭО сообщал, что нагрузка на регоператоров по вывозу ТКО вырастет на 30% в праздники. Компания обеспечит контроль для предотвращения коллапсов. Особое внимание уделят курортным зонам, куда, по оценкам специалистов, отправится более 350 тысяч человек.

Источник: reo.ru