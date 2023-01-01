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Инфекционная больница вновь переполнена

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- Нина Ничипорова
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В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщают, что ситуация с гриппом и ОРВИ находится под контролем. Хотя последние дни были напряженными.

По словам директора департамента Султана Абдыкадырова, во второй половине декабря число заболевших увеличилось более чем в три раза. Очень тяжело переносят грипп дети до 14 лет. А он чаще поражает именно их: свыше 70 процентов из всех заболевших - дети.

"Сейчас превалирует тип А/H1N1 (свиной). Он протекает тяжело, чаще дает осложнения, более заразен и быстрее распространяется. Поэтому настоятельно советуем получить вакцину от гриппа, она защищает от трех типов этого заболевания, - отметил Султан Абдыкадыров. - И пока преждевременно говорить, когда заболеваемость пойдет на спад".

"Согласно многолетней динамике, рост обычно приходился на конец декабря, а пик - на конец января. В этом году сезонный подъем пришелся на начало декабря. В холодное время года люди проводят больше времени в помещении, в тесном контакте друг с другом. Это идеальные условия для быстрого распространения вируса. Сейчас есть надежда, что перевод учащихся на дистанционное обучение приведет к снижению заболеваемости. Будем дальше мониторить. Пока мало данных для анализа. Чтобы проследить динамику, нужен как минимум месяц", - добавил он.

Султан Абдыкадыров не исключил возможности продления карантина в школах до конца второй четверти.

Нагрузка на медперсонал Республиканской инфекционной больницы в последние дни возросла в разы. Клиника работает в напряженном режиме. Стационар переполнен, лечение проходят около 700 пациентов, а он рассчитан на 500 коек. Половина из них опять же дети. Причем поступают они в тяжелом состоянии - с температурой до 40 градусов, судорогами и дыхательной недостаточностью - сразу в реанимационное отделение. Телефоны ЦСМ, Центра экстренной медицины не умолкают ни на секунду. В сутки, например, в центр поступает до двух тысяч вызовов. Люди жалуются на высокую температуру, кашель и боли в мышцах.

Заболеваемость растет, но вводить ограничительные меры, как считают в Минздраве, нет необходимости. Медики по–прежнему уверены, что лучшая профилактика гриппа и ОРВИ - своевременная вакцинация. Оптимальное для нее время, конечно, октябрь–ноябрь. Но это не значит, что, например, в декабре не имеет смысла делать прививку. Это необходимо, но с соблюдением обязательных условий.

"Время от вакцинации до формирования защиты, когда эта профилактика становится эффективной, - примерно две недели. В течение этого времени надо максимально защитить себя, чтобы не подцепить заразу: использовать маски в общественном месте, избегать контактов, особенно с людьми с проявлениями респираторной инфекции, соблюдать обычные санитарно–гигиенические мероприятия, которые позволят предупредить заражение", - напомнила врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

По ее словам, вакцинированные люди переносят свиной грипп легко. В основном привитые не болеют. Но если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирусом, то заболевание протекает не тяжело.

В сезон вирусов, особенно таких опасных, как нынешний грипп, медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. Не следует принимать антибиотики с первого дня болезни: можно навредить нормальной флоре, и останется только патогенная. Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может привести только к обезвоживанию, которое повышает риск сосудистого спазма. При первых признаках болезни стоит сразу вызвать врача, поскольку грипп очень коварен своими осложнениями. Вирус может привести к пневмонии, а также поражениям сердца, других органов и систем.

И что характерно для нынешнего эпидсезона: люди жалуются, что болеют по второму кругу. "Да, такое возможно. Если иммунная система человека недостаточно отвечает на вирусы, существует риск повторно заразиться тем же вариантом гриппа", - говорит доктор Молдалиева. В связи с этим специалист рекомендовала проходить вакцинацию от гриппа даже после болезни, спустя две–четыре недели после выздоровления. Это защитит от заражения другим видом гриппа.


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URL: https://www.vb.kg/425906
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