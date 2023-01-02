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Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц

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- Бакыт Стамов
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Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе с Telegraph.

Собеседница агентства утверждает, что отказ от спиртного всего на месяц крайне благоприятно скажется на работе организма.

Злоупотребление спиртным, сообщила Карни, повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При длительном отказе от спиртного давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается.

По ее словам, алкоголь негативно сказывается на качестве сна. Если не пить на протяжении месяца, то качество сна улучшится, следовательно, появится легкость и бодрость на протяжении дня. Более того, регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на психическом здоровье.

"Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер, а ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться", - заключила Карни.


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URL: https://www.vb.kg/425912
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