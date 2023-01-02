2023 год - год дипломатии и начала эпохальных перемен

Практически весь январь 2023 года ещё пройдёт под управлением Тигра, а в наследство от 2022 года достанутся продолжающие ретроградное движение Меркурий и Марс. Возникшие в 2022 году проблемы и конфликты, неразрешённые вопросы ещё аукнутся в январе 2023 года, но уже 14 января Марс перейдёт в прямое движение, 18 января Меркурий начнёт прямое движение, а в ночь с 21 на 22 января 2023 года Кролик вступит в свои права, что и сменит энергетику. Начнут решаться зависшие вопросы, появится место для компромиссов. Миролюбивая и созидательная энергия Кролика запустит процессы восстановления. Следующим важным, можно сказать эпохальным, событием станет переход Плутона в зодиакальное созвездие Водолей, которое состоится 23 марта 2023 года. Последний раз Плутона находился в Водолее в конце 18 века с 1777 по 1797 годы. Плутон символизирует трансформации и перемены, а Водолей новаторство. А потому и в 18 веке во время нахождения Плутона в Водолее происходили значимые преобразования в политической и экономической сфере, ломающие сложившиеся устои. На эти годы приходится Великая французская революция, которая существенно поменяла ход истории, изменив устои не только французского общества. Французская революция 1789–1794 гг. покончила с пережитками средневековья и феодальным строем, проложила путь для развития капитализма. Также Великая французская революция, покончив с монархией, учредила новый общественный порядок, который содействовал развитию экономики, общественной мысли, искусства, науки – всех областей духовной и материальной жизни французского общества.

В 2023 году Плутон пробудет в Водолее с 23 марта по 12 июня, обозначив начало и направление масштабных преобразований во всех сферах жизни, которые продлятся до 2043 года. Время создания нового мироустройства, технологического прогресса. А 2023 год, с начало правления Кролика в конце января, станет годом успеха дипломатии, разрешая возникшие в 2022 году конфликты. В 2023 году можно сделать передышку, отдохнуть, больше принимать гостей, устраивать приёмы с целью расширения связей. В будущем отношения, возникшие в 2023 году, сыграют большую положительную роль. Следует побольше читать, заниматься самообразованием. Февраль, март и первая половина апреля – наиболее благоприятное время для старта масштабных дел, регистрации компаний, начала строительства или капитального ремонта.

Астролог Андрей Рязанцев