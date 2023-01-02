Мэрия Бишкека ответила за транспорт

Управление городского транспорта мэрии Бишкека оштрафовано на 31 тысячу сомов за плохую работу с водителями общественного транспорта, грубо нарушающими правила дорожного движения.

Пресс–служба управления патрульной службы милиции столицы сообщает: "В рамках профилактического рейда "Общественный транспорт" в отношении пяти водителей троллейбусов выписаны штрафы за грубые нарушения ПДД. Штраф выписан и в отношении управления городского транспорта".

Ежедневно сотрудники УПСМ Бишкека выходят в рейды, проводят профилактические мероприятия с водителями, а также смотрят

на техническую исправность транспорта. Водителей проверяют на алкоголь, машины -

на техническую пригодность, наличие аптечки

и огнетушителя.

"Экзамен устраивают прямо на выезде из автобусных парков города. За несколько часов фиксируют десятки нарушений. Основная проблема - неисправные машины. Их инспекторы немедленно направляют назад на стоянку, на ремонт", - говорится в сообщении пресс–службы.

По результатам проверки выявили несоблюдение планового выхода, неисполнение интервала движения, а также подтвердились необоснованные факты схода с линии.

Кроме того, оказалось, что шаттлы, частные такси препятствуют заезду общественного транспорта на остановки.

Отдельная тема - маршрутки, чья работа, техническое состояние и профессионализм водителей вызывают серьезные нарекания.

С маршрутками - по крайней мере в центре города - мэрия давно обещает разобраться.

Разберется ли - учитывая, что всего за четыре месяца, с 1 августа по 1 декабря, заработала на них, по официальной информации, три с половиной миллиона сомов?