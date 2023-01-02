Задержанные врачи Центра охраны материнства и детства водворены в СИЗО

Постановлениями следственного судьи Ленинского района Бишкека в отношении обвиняемых медиков М. К. Б., Э. А. А., А. Г. Э., К.Б.Б., М. Ж. М. были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, в отношении И. Р. О. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по ходатайству СС УВД Ленинского района города Бишкек.

Всем вышеперечисленным медицинским работникам предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 146 УК Кыргызской Республики.

По данным СМИ, врачи проходят по делу о смерти ребенка.

Статья 146 УК КР. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником

1. Неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин медицинским работником, который был обязан и имел возможность оказать такую помощь, а равно невыполнение или ненадлежащее выполнение, в силу легкомыслия или небрежности, профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности значительный вред, –

наказываются штрафом от 200 до 300 расчетных показателей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред, –

наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.