СМИ: В Луганской области сбежали заключенные, один из которых кыргызстанец

Шестеро вооруженных заключенных сбежали из ЧВК "Вагнер" в Краснодонском районе Луганской области, из которых один является гражданином Кыргызстана. Об этом сообщает местное издание donday.ru.

Ориентировки на розыск вооруженных заключенных из ЧВК "Вагнер" развешивают в кафе и ресторанах Ростова-на-Дону. Они появились в заведениях на улице Береговой.

Из документа следует, что с 21 по 22 декабря осужденные наемники сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнер" в Краснодонском районе Луганской области. Среди них – три гражданина Узбекистана и по одному – из России, Беларуси и Киргизии. Все шестеро вооружены и опасны. То, что контрактники сбежали и их ищут на Дону, подтвердил источник Donday.ru в правоохранительных органах.