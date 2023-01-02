Погода
$ 85.72 - 86.72
€ 92.05 - 93.05

СМИ: В Луганской области сбежали заключенные, один из которых кыргызстанец

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шестеро вооруженных заключенных сбежали из ЧВК "Вагнер" в Краснодонском районе Луганской области, из которых один является гражданином Кыргызстана. Об этом сообщает местное издание donday.ru.

Ориентировки на розыск вооруженных заключенных из ЧВК "Вагнер" развешивают в кафе и ресторанах Ростова-на-Дону. Они появились в заведениях на улице Береговой.

Из документа следует, что с 21 по 22 декабря осужденные наемники сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнер" в Краснодонском районе Луганской области. Среди них – три гражданина Узбекистана и по одному – из России, Беларуси и Киргизии. Все шестеро вооружены и опасны. То, что контрактники сбежали и их ищут на Дону, подтвердил источник Donday.ru в правоохранительных органах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425921
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  