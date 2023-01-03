Погода
$ 85.72 - 86.72
€ 92.05 - 93.05

Берем кредит и покупаем свет - за границей

308  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жогорку Кенеше ранее рассмотрели и ратифицировали соглашение между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР) на $50 млн. Из них 25 миллионов - грант, другая половина - кредит.

- Ой–ой, куда мы докатились! - прокомментировал это соглашение депутат Дастан Бекешев. - Берем кредит, чтобы покупать электроэнергию!

Покупать приходится, потому что, как показывает практика, своего электричества Кыргызстану катастрофически не хватает, особенно в зимнее время. И приобретать его наша республика продолжит у своих постоянных поставщиков - Казахстана и Узбекистана. Который в свою очередь, оказывается, получает электроэнергию из Туркменистана. Так что идет она к нам извилистыми путями.

По этому поводу министерства энергетики Узбекистана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением: "Принимая во внимание, что в Центральноазиатском регионе наблюдалось маловодье, в целях недопущения сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня, в соответствии с договоренностями между хозяйствующими субъектами сторон осуществлена поставка в Кыргызстан произведенной из туркменского газа электрической энергии".

Транзит этой электроэнергии через энергосистему Узбекистана осуществляется исходя из пропускной возможности энергосистем. Узбекистан поставляет излишки электроэнергии в нужное для Кыргызстана время, а взамен получает ее обратно летом с кыргызских ГЭС.

"У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище, - рассказал заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев. - Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. Мы договорились, что определенную часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, поставляем им, а в течение трех месяцев летом они нам будут возвращать ее. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей".

Шерзод Ходжаев уточнил, что Узбекистан будет поставлять электричество в Кыргызстан в ночное время, а во время максимальных пиков энергопотребления или днем возвращать объем.

Всех тонкостей и нюансов этой схемы рядовому кыргызстанцу знать, пожалуй, и не надо. Главное - чтобы был свет. Не по басно-

словной цене. А как и откуда он приходит - это гражданам не очень интересно.

У эксперта Ражапа Баялиева - своя точка зрения на этот счет. По его мнению, Мин-

энерго и энергетические компании никогда не будут заинтересованы в энергосбережении. "Поручать Министерству энергетики такие вопросы - это идти против природы. Стратегии работы энергокомпаний учитывают в первую очередь выгоду", - считает он.

По словам Ражапа Баялиева, пока в стране не будут решены вопросы тарифов, все соглашения и семинары по энергоэффективности бесполезны.

Сильно портят Кыргызстану энергетические показатели бесконтрольно расплодившиеся майнинг–фермы, которые наносят энергосектору невосполнимый ущерб. Сколько их на сегодняшний день в республике? Этого не знает никто, даже замминистра энергетики Сабырбек Султанбеков, к которому депутаты обратились с таким вопросом.

Одним словом, хочешь не хочешь, а кредит на покупку электроэнергии брать придется.

Тем временем президент Садыр Жапаров, поздравляя кыргызских энергетиков с их профессиональным праздником, который отмечается 22 декабря, пообещал им продолжить работу по привлечению инвесторов в развитие отрасли. А именно - в строительство Камбаратинской ГЭС–1, Верхне–Нарынского каскада ГЭС, ТЭЦ–2, а также малых ГЭС и других энергообъектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425923
Теги:
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  