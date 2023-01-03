Берем кредит и покупаем свет - за границей

В Жогорку Кенеше ранее рассмотрели и ратифицировали соглашение между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР) на $50 млн. Из них 25 миллионов - грант, другая половина - кредит.

- Ой–ой, куда мы докатились! - прокомментировал это соглашение депутат Дастан Бекешев. - Берем кредит, чтобы покупать электроэнергию!

Покупать приходится, потому что, как показывает практика, своего электричества Кыргызстану катастрофически не хватает, особенно в зимнее время. И приобретать его наша республика продолжит у своих постоянных поставщиков - Казахстана и Узбекистана. Который в свою очередь, оказывается, получает электроэнергию из Туркменистана. Так что идет она к нам извилистыми путями.

По этому поводу министерства энергетики Узбекистана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением: "Принимая во внимание, что в Центральноазиатском регионе наблюдалось маловодье, в целях недопущения сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня, в соответствии с договоренностями между хозяйствующими субъектами сторон осуществлена поставка в Кыргызстан произведенной из туркменского газа электрической энергии".

Транзит этой электроэнергии через энергосистему Узбекистана осуществляется исходя из пропускной возможности энергосистем. Узбекистан поставляет излишки электроэнергии в нужное для Кыргызстана время, а взамен получает ее обратно летом с кыргызских ГЭС.

"У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище, - рассказал заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев. - Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. Мы договорились, что определенную часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, поставляем им, а в течение трех месяцев летом они нам будут возвращать ее. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей".

Шерзод Ходжаев уточнил, что Узбекистан будет поставлять электричество в Кыргызстан в ночное время, а во время максимальных пиков энергопотребления или днем возвращать объем.

Всех тонкостей и нюансов этой схемы рядовому кыргызстанцу знать, пожалуй, и не надо. Главное - чтобы был свет. Не по басно-

словной цене. А как и откуда он приходит - это гражданам не очень интересно.

У эксперта Ражапа Баялиева - своя точка зрения на этот счет. По его мнению, Мин-

энерго и энергетические компании никогда не будут заинтересованы в энергосбережении. "Поручать Министерству энергетики такие вопросы - это идти против природы. Стратегии работы энергокомпаний учитывают в первую очередь выгоду", - считает он.

По словам Ражапа Баялиева, пока в стране не будут решены вопросы тарифов, все соглашения и семинары по энергоэффективности бесполезны.

Сильно портят Кыргызстану энергетические показатели бесконтрольно расплодившиеся майнинг–фермы, которые наносят энергосектору невосполнимый ущерб. Сколько их на сегодняшний день в республике? Этого не знает никто, даже замминистра энергетики Сабырбек Султанбеков, к которому депутаты обратились с таким вопросом.

Одним словом, хочешь не хочешь, а кредит на покупку электроэнергии брать придется.

Тем временем президент Садыр Жапаров, поздравляя кыргызских энергетиков с их профессиональным праздником, который отмечается 22 декабря, пообещал им продолжить работу по привлечению инвесторов в развитие отрасли. А именно - в строительство Камбаратинской ГЭС–1, Верхне–Нарынского каскада ГЭС, ТЭЦ–2, а также малых ГЭС и других энергообъектов.