В Оше для улучшения водоснабжения началась реабилитация скважин

В Оше для улучшения водоснабжения жителей питьевой водой началась реабилитация скважин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ по реабилитации старых скважин для улучшения водоснабжения жителей и увеличения дебита питьевой воды в период дождей и паводков.

В рамках мероприятия градоначальник посетил улицу Сай-Бою, где началась работа по реабилитации старой недействующей скважины.

В ходе мероприятия мэр дал поручения Управлению капитального строительства мэрии города Ош провести работу на самом высоком уровне, в том числе параллельно с реабилитацией скважины (мероприятиями по очистке, замене насоса) начать подготовительную работу по строительству водопровода и подключению к действующей линии.

В Оше запланирован комплекс мероприятий по реабилитации старых недействующих скважин, а также бурению новых скважин".