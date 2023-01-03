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В Оше для улучшения водоснабжения началась реабилитация скважин

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- Бакыт Басарбек
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В Оше для улучшения водоснабжения жителей питьевой водой началась реабилитация скважин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ по реабилитации старых скважин для улучшения водоснабжения жителей и увеличения дебита питьевой воды в период дождей и паводков.

В рамках мероприятия градоначальник посетил улицу Сай-Бою, где началась работа по реабилитации старой недействующей скважины.

В ходе мероприятия мэр дал поручения Управлению капитального строительства мэрии города Ош провести работу на самом высоком уровне, в том числе параллельно с реабилитацией скважины (мероприятиями по очистке, замене насоса) начать подготовительную работу по строительству водопровода и подключению к действующей линии.

В Оше запланирован комплекс мероприятий по реабилитации старых недействующих скважин, а также бурению новых скважин".


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URL: https://www.vb.kg/425931
Теги:
вода, Ош, мэрия
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