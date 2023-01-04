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В Казахстане отслужившие в армии будут бесплатно поступать в ВУЗЫ

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- Светлана Лаптева
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40 вузов Казахстана подписали соглашение о совместном проекте с министерством обороны, который направлен на повышение привлекательности воинской службы. По нему военнослужащим, отслужившим положенный срок и отличившимся во время службы в армии, высшие учебные заведения предоставляют возможность бесплатного обучения.

В последние дни уходящего 2022 года в учебном центре войск связи в Алматинской области побывали представители университета Narxoz, которые рассказали военнослужащим об условиях поступления в вуз после прохождения воинской службы.

Подобные встречи в воинской части уже провели представители Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Также запланирована встреча со специалистами Казахского национального аграрного университета.

Соглашения с вузами об предоставлении образовательных льгот военнослужащим срочной службы начнут действовать с наступившего 2023 года.

Источник: inform.kz


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