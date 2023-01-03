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Имангали Тасмагамбетов приступил к обязанностям генерального секретаря ОДКБ

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- Светлана Лаптева
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Имангали Тасмагамбетов с 1 января стал генеральным секретарём ОДКБ. Он пробудет в этой должности три года.

Напомним, в 2023 году председательство в Организации Договора о коллективной безопасности перешло от Армении к Беларуси.

Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарем ОДКБ на заседании Совета коллективной безопасности с участием глав государств-участников организации в ноябре 2022 года.

Что известно о новоиспеченном генсеке ОДКБ:

Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился в селе Новобогат Гурьевской области (ныне Атырауская) 9 декабря 1956 года.

В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина.

Тасмагамбетов был первым секретарем Гурьевского горкома Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Казахстана (1983-1985) и первым секретарем Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана (1986-1988).

С обретением независимости Республики Казахстан Тасмагамбетов занимал целый ряд высоких государственных постов. С 1993 по 1995 год был заместителем премьер-министра, а в1998, 1999 годах – первым помощником президента.

Был премьер-министром Республики Казахстан в 2002 и 2003 годах и госсекретарем с 2003 по 2004-й.

Был акимом и Алматы, и Астаны – с 2004 по 2008 год и с 2008 по 2014 год соответственно.

Далее возглавил Минобороны – с 22 октября 2014-го. Затем был переназначен на этот пост, который занимал с 2015 по 2016-й.

С 2017 по 2019 год Тасмагамбетов был чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/425933
Теги:
ОДКБ
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