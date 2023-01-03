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Кабул и Ташкент подписали новый контракт на поставку электроэнергии

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- Светлана Лаптева
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Руководство движения "Талибан" в Афганистане подписало с правительством Узбекистана контракт на поставку электроэнергии в 2023 году.

Подписантами в документе являются: афганская энергетическая компания DABS и АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Напомним, ранее талибы обвинили Узбекистан в невыполнении обязательств по контрактам на поставку электроэнергии. Так, представитель афганской энергетической компании DABS Хикматулла Майванди заявил, что в результате сбоев в электросети Узбекистана, Ташкент не мог исполнять свои контрактные обязательства перед Кабулом. Со стороны УЗбекистана последовали комментарии о том, что несмотря на сложности, подачу электроэнергии в Афганистан они не прекращают.


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URL: https://www.vb.kg/425938
Теги:
Афганистан, Узбекистан, электричество
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