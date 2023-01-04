По факту избиения ребенка в образовательном центре начато расследование

По факту избиения ребенка в одном из частных образовательных центров Бишкеке начато расследование. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

"Данный факт был зарегистрирован в УВД района, была начата доследственная проверка и назначены соответствующие экспертизы. В ходе расследования установлено, что данный факт произошел в одном из центров инклюзивного образования, расположенного в 5-м микрорайоне столицы, который несовершеннолетний М.Н. (2014 года рождения) посещал с августа 2022 года", - рассказали в УВД.

В настоящее время расследование продолжается", - заявили в милиции.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница образовательного учреждения избивает ребенка.