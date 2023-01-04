"Тазалык" всю минувшую ночь и сейчас ведет работы по уборке снега

Муниципальное предприятие "Тазалык" всю минувшую ночь и сейчас ведет работы по подсыпке дорог солью и уборке снега с проезжей части дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На линии работают 37 единиц спецтехники. Из них Маз КО 26 единиц, 1 Зил 130 – пескарь, 2 фронтовых погрузчиков , УКМ 4 единицы, 4 трактора Беларусь.

А также 26 рабочих ДЭУ и 641 дворник. На данный момент использовано 202 тонны соли.

Дорогие горожане! Будьте бдительны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения".