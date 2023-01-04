В мэрии Бишкека пояснили, зачем стряхивать снег с елок

В мэрии Бишкека пояснили, зачем стряхивать снег с ёлок. Зеленхоз разъясняет, хвойные – зимостойкие растения, но в зимний период требуют особого внимания, так как могут пострадать от морозов, особенно в первые годы жизни. Хвойные растения продолжают испарять влагу в зимний период из-за этого они могут испытывать дефицит влаги в почве.

Один из способов защиты хвойных растений зимой – встряхивание крон после значительных снегопадов с налипанием мокрого снега, а также разрушение ледяной корки на кронах хвойных кустарников и приствольных кругах деревьев.

В то время как лиственные деревья избавились от своих листьев, чтобы лучше противостоять холодам зимы, хвойные деревья остаются под зеленой "одежкой". Если на растениях много снега, нужно периодически стряхивать его, иначе растение может погибнуть от нехватки воздуха и тяжести снежного покрова.

Тонкий слой снега и иней, могут оседать и накапливаться, а значит, способны повредить эпидермис растений.

Именно поэтому сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" помогают хвойным растениям очиститься от снега. Происходит это самым обыкновенным образом, озеленители пользуются теми же инструментами что и летом и стряхивают налипший снег с деревьев.