Пиломатериалы из РФ разрешено вывозить автотраспортом через страны ЕАЭС

Пиломатериалы, шпалы, бревна и грубо обработанную древесину с конца января 2023 года можно будет вывозить из РФ автотранспортом через четыре пункта пропуска на границе с Казахстаном и Белоруссией. Ранее в ноябре правительство ограничило экспорт пиломатериалов и шпал только железнодорожными пунктами пропуска.

Как следует из опубликованного правительством в последний день 2022 года текста постановления N2552 от 30 декабря, вывозить автотранспортом можно продукцию лесопереработки под кодами ТН ВЭД 4407 (пиломатериалы толщиной от 6 мм), 4406 (шпалы), 4404 (колья, бревна и столбы) и 4403 (грубо обработанные лесоматериалы; исключения составят лесоматериалы из хвойных и ценных лиственных пород).

Провозить эти виды продукции можно спустя 30 дней после опубликования постановления правительства через автомобильные пункты Бугристое, Озинки и Петухово на границе с Казахстаном, а также пункт пропуска Красная Горка на границе с Белоруссией.

Провоз возможен в том случае, если лесоматериалы вывозятся из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) либо через территорию этих государств в третьи страны. Также автотранспортом можно будет перевозить продукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) через территорию РФ из одной страны ЕАЭС в другую либо в третьи страны. Действие постановления не распространяется на провоз лесоматериалов между Калининградской областью и другой территорией РФ, а также в Армению.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года правительство РФ утвердило постановление N2133, которое разрешало экспорт лесоматериалов (позиции ТНВЭД 4406 и 4407) только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию и только железнодорожным транспортом. При этом вывоз в третьи страны не разрешался. В результате некоторые лесопромышленники не смогли вывезти свою продукцию (в частности, компании ЛПК Томской области заявляли о скоплении значительного количества лесоматериалов на границе с Казахстаном и о невозможности экспортировать ее в Узбекистан (основной импортер пиломатериалов из региона) и другие страны). Минэкономразвития РФ в конце декабря сообщило, что провело совещание с заинтересованными ведомствами, где был урегулирован вопрос с "транзитом российских лесоматериалов через территории государств-членов ЕАЭС для вывоза в сопредельные государства".

Источник: Финмаркет