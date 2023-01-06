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В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса

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- Светлана Лаптева
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Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"Государства-члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам", - сказал он.

Как подчеркнул Чжан Мин, "после начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами".

Генсек отметил, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между странами, "надлежащего урегулирования и решения проблемы". "Также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине", - добавил Чжан Мин.

В МИД России ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. При этом в Кремле выразили согласие с мнением Запада о том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/425973
Теги:
Украина, ШОС
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