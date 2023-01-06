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Наш город в мусоре, гляди в него, как в зеркало

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- Бакыт Стамов
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Не обязательно быть особо богатой страной, чтобы содержать столицу в чистоте. Но почему–то наша столица, да и вся республика, при огромном количестве семинаров, на экологические темы, экоорганизаций, экоакций не превращается в оазис чистоты. Вроде разъясняют, говорят, агитируют, а пройдешь по городу - бумажки, пакеты, бутылки на газонах, под окнами домов, в арыках и над ними смоговая бездна.

В последнее время даже активисты, которые долгие годы делают реальные шаги, живут темой борьбы за чистоту города, опускают руки.

Говорят, что упал уровень культуры уважительного отношения человека к своему городу, двору, к людям, которые следят за чистотой. Сплошное потребительское отношение ко всему. Причем во многих напрочь отсутствует страх погубить свою страну, сделать уродами своих детей. Сколько можно найти в комментариях к исследованиям смога гневные окрики в адрес экологов: "Зачем раздуваете панику? Все нормально!"

Нормально, - что? Беспорядочная застройка, превратившая город в сборище канцерогенов и самых вредных для здоровья микрочастиц? Бишкекский полигон, который невозможно потушить годами? Или решение людей построить свои дома практически на свалке?

Кто–то говорит, мол, это жизнь такая, загнала людей на помойку.

А может, не так? Люди сами пришли туда, чтобы зарабатывать деньги, не думая, какой вред несет это для жизни членов их семей.

Все уже знают, что эксперты перечисляют несколько причин коллапса: отопление некачественным углем и мусором, вопросы к ТЭЦ, хаотичная застройка высотками вне генплана, отсутствие техосмотра автотранспорта, катализаторов.

Все это знают: власть, народ, бедные и богатые. И что? Как жили, так и живем. В самый пик концентрации, когда показатели зашкаливали, и аллергики, легочники, сердечники вынуждены были заматывать лица мокрыми тряпками в несколько слоев, задыхались ночами и днями - никто не объявил ЧП!

И никто не попробовал самостоятельно снизить хотя бы одну из причин. Топить–то надо, холод! Автомобилисты продолжили гонять по городу, отравляя окружающих и себя. И никто даже не попытался призвать их остановиться. Вы видели людей, которые побросали свои авто и пошли пешком в эти дни? Или поехали искать, где же взять катализатор? Никто не хочет выходить из зоны личного комфорта.

Такое вот изощренное издевательство общества над самим собой, а еще дремучесть и безответственность. Но от себя, как и от смога, не убежишь. Задохнешься.

Правда, улетят в дальние страны, на моря и под пальмы те, кто прикарманил миллионные долларовые кредиты, которые предназначались для рекультивации свалки и т. д. Только ни долларов этих, ни результатов их внедрения до сих пор никто найти не может. Ни Генпрокуратура, ни МВД.

Недавно депутатская комиссия по контролю целевого использования грантовых и кредитных средств представила результаты своей работы. Она выяснила, что восемь лет назад ЕБРР выделил 22 млн. евро на улучшение утилизации твердых отходов в Бишкеке.

Однако по сути ничего не сделано, следы средств утеряны. За это время площадь мусорного полигона, который постоянно горит и отравляет атмосферу столицы, увеличилась на 30 гектаров. Этим вопросом должен заниматься Совет безопасности, - считают депутаты.

Скажете, свалка, мусор, смог - явления разного порядка? Да в том–то и дело, что все начинается с уважения к себе, к окружающим, восхищения людьми труда, а еще, желания изменить жизнь в своей стране к лучшему.

И начинать нужно только с себя. Бумажку поднять и не дать бросить, другим детям рассказать, что фантик в кармашек надо положить, а потом в мусорку выбросить. Отходы тканей - на игрушки, переработать, а не на свалку свезти. Не купить лишнего, чтобы потом выбросить. Да мало ли этих мотивов.

У нас все делается только ради денег, это и дети понимают. Власть не должна воровать, и сами люди тоже должны себя блюсти. Дети видят вранье взрослых, это формирует их мышление, картинку мира. Говори одно - делай другое!

Страшно смотреть, как природу эксплуатируют. Сколько говорят, что нельзя столько скотины на пастбища загонять - не слышат, загоняют. Эксперты говорят, нельзя выращивать фасоль в Таласе годами на одном и том же месте - это истощает почву! Все равно продолжают, еще и возмущаются, что кто–то против того, чтобы люди деньги зарабатывали. А почву потом из какой страны будем завозить на поля?

Мышление потребителей - мышление нищих. Может пора меняться?


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URL: https://www.vb.kg/425976
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