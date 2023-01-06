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В Бишкеке в поисках розы ветров

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- Владимир Пирогов
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Недавно гулял вокруг 12 микрорайона. Дошел до Южной магистрали, огибающей микрорайон с восточной стороны. Увидел, что застройки района настолько плотны, что не может сквозь них прорваться ни малейший ветерок. А ведь раньше строили так, чтобы действовала существующая роза ветров! Никуда мы не денемся от смога! Ведь нет ни малейшего намека на движение воздуха. Не сносить же уже построенные дома.

Вот посмотрели бы на эти ляпы современной бишкекской застройки те доброхоты, которые выделяют гранты на ликвидацию смога. Тогда бы они убедились, что бороться с удушающей черной завесой невозможно, пока горе–архитекторы не перестанут разрешать строить как попало, чтобы только подсоединиться к уже существующим коммуникациям. Не гранты нужно осваивать и переносить сауны в жилмассивы, а сделать столичную застройку "умной".


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URL: https://www.vb.kg/425977
Теги:
Бишкек, застройки, смог
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