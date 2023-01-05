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Кыргызстанец Тимур Чуйков стал чемпионом по тайскому боксу

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Кыргызстанский спортсмен Тимур Чуйков 30 декабря 2022 году в Тайланде завоевал звание чемпиона на международном турнире по тайскому боксу в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщила городская федерация кикбоксинга.

В титульном поединке Тимур встретился с действующим чемпионом Мбарией из США, который является представителем легендарного клуба АКА Thailand, и нанес ему поражение. Наш спортсмен нанес ему удар локтем в третьем раунде и судьи остановили бой в связи с техническим нокаутом. Данную победу Тимур посвятил всему кыргызскому народу.

Тимур Чуйков является воспитанником спортивного клуба "Кемин". К данному соревнованию его подготовили тренера Маралбек Давлеткулов и Кутепов Виктор.


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URL: https://www.vb.kg/425982
Теги:
кикбоксинг, Тайланд, чемпионат, Кыргызстан
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