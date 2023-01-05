ТОП интересных фактов в сфере казино и азартных игр

К казино привыкли настолько сильно, что массовое внимание к ним привлекают только крупные выигрыши. Однако в мире, где царят азартные игры, происходят довольно интересные события. Некоторые были настолько странными, что стали известны на весь мир. Давайте узнаем о семи из них подробнее.
Интересные факты о казино
Азартные игры находят поклонников с древних времен и до нашего времени по всему миру. Поэтому и случаи происходили в разных местах проживания человеческого общества. ТОП 7 фактов начинается с азиатской изобретательности:
- В Японии игорные заведения под запретом, но просто развлекаться разрешается. Автоматы в салонах этой страны выплачивают серебряные шарики и жетоны, которые можно обменивать на товары. Магазины для этих целей находятся рядом с салонами.
- Американская столица азарта Лас-Вегас стала популярной благодаря испытаниям ядерных бомб. В середине прошлого века взрывы можно было наблюдать прямо из города. Находчивые предприниматели стали приглашать зрителей в казино. Бармены предлагали "атомные коктейли", а модницы демонстрировали костюмы в виде ядерных грибов.
- В американской тюрьме Карсон-Сити было открыто казино с бонусами без внесения депозита для заключенных. Цель - отвлечь арестантов от желания бунтовать, подпольно проводить жестокие развлечения и заниматься сексуальными извращениями. Заведение продержалось 35 лет, после чего азартные игры заменили на шахматы, волейбол и пинг-понг.
- Первый автомат для развлечения был установлен в автомастерской. На нем развлекались владельцы находящихся в ремонте автомобилей. Идея понравилась, и владельцы казино стали покупать аппараты для клиентов, ожидавших освобождения мест за покерными столами, рулеткой.
- Больше всего приносят доход копеечные автоматы. Возможность играть на мелкие ставки привлекла столько народу, что на некоторых площадках количество таких игр доходит до 70% от общего объема каталога.
- В покере есть сочетание, которое называют "Анна Курникова". Ее (комбинацию) можно собрать, если в первой раздаче придет туз и король. А президент США Никсон собрал деньги для предвыборной кампании 1946 года игрой в блэкджек. Но пользы выигранные деньги ему не принесли.
Примечательные мысли
Может показаться, что интересного в этих шести фактах мало или вовсе нет. Но даже ребенок поймет, что суть игры на шарики (серебряные или еще какие) остается неизменной - азартное развлечение.
С позиции современного человека странностью является присутствие рядом с ядерным полигоном во время взрыва атомных устройств. Наверное, в 1951 году - дата начала испытаний - люди мало что знали о влиянии радиации.
Интересным можно считать подтверждение истины "Все гениальное - просто". Ничем не приметный механический автомат в мастерской конца XIX века стал гениальным открытием. Претерпев технологические трансформации, он приобрел в наше время десятки миллионов поклонников. В заключение можно ознакомиться с седьмым фактом, входящим в ТОП.
Стратегия Альберта Эйнштейна о гарантированном выигрыше
Желание выиграть в рулетку большие деньги привело к рождению множества теорий, приводящих к джекпоту. Они строились на основании математических расчетов, включающих погрешности трения шестерен, на которых крутилось колесо.
Альберт Эйнштейн сделал расчет на основании собственного чувства юмора. Его теория сводилась к следующему алгоритму. Надо дождаться момента, когда дилер отведет взгляд в сторону от стола, и попытаться удрать вместе с фишками.