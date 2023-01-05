ТОП интересных фактов в сфере казино и азартных игр

К казино привыкли настолько сильно, что массовое внимание к ним привлекают только крупные выигрыши. Однако в мире, где царят азартные игры, происходят довольно интересные события. Некоторые были настолько странными, что стали известны на весь мир. Давайте узнаем о семи из них подробнее.

Интересные факты о казино

Азартные игры находят поклонников с древних времен и до нашего времени по всему миру. Поэтому и случаи происходили в разных местах проживания человеческого общества. ТОП 7 фактов начинается с азиатской изобретательности:

В Японии игорные заведения под запретом, но просто развлекаться разрешается. Автоматы в салонах этой страны выплачивают серебряные шарики и жетоны, которые можно обменивать на товары. Магазины для этих целей находятся рядом с салонами. Американская столица азарта Лас-Вегас стала популярной благодаря испытаниям ядерных бомб. В середине прошлого века взрывы можно было наблюдать прямо из города. Находчивые предприниматели стали приглашать зрителей в казино. Бармены предлагали "атомные коктейли", а модницы демонстрировали костюмы в виде ядерных грибов. В американской тюрьме Карсон-Сити было открыто казино с бонусами без внесения депозита для заключенных. Цель - отвлечь арестантов от желания бунтовать, подпольно проводить жестокие развлечения и заниматься сексуальными извращениями. Заведение продержалось 35 лет, после чего азартные игры заменили на шахматы, волейбол и пинг-понг. Первый автомат для развлечения был установлен в автомастерской. На нем развлекались владельцы находящихся в ремонте автомобилей. Идея понравилась, и владельцы казино стали покупать аппараты для клиентов, ожидавших освобождения мест за покерными столами, рулеткой. Больше всего приносят доход копеечные автоматы. Возможность играть на мелкие ставки привлекла столько народу, что на некоторых площадках количество таких игр доходит до 70% от общего объема каталога. В покере есть сочетание, которое называют "Анна Курникова". Ее (комбинацию) можно собрать, если в первой раздаче придет туз и король. А президент США Никсон собрал деньги для предвыборной кампании 1946 года игрой в блэкджек. Но пользы выигранные деньги ему не принесли.

Примечательные мысли

Может показаться, что интересного в этих шести фактах мало или вовсе нет. Но даже ребенок поймет, что суть игры на шарики (серебряные или еще какие) остается неизменной - азартное развлечение.

С позиции современного человека странностью является присутствие рядом с ядерным полигоном во время взрыва атомных устройств. Наверное, в 1951 году - дата начала испытаний - люди мало что знали о влиянии радиации.

Интересным можно считать подтверждение истины "Все гениальное - просто". Ничем не приметный механический автомат в мастерской конца XIX века стал гениальным открытием. Претерпев технологические трансформации, он приобрел в наше время десятки миллионов поклонников. В заключение можно ознакомиться с седьмым фактом, входящим в ТОП.

Стратегия Альберта Эйнштейна о гарантированном выигрыше

Желание выиграть в рулетку большие деньги привело к рождению множества теорий, приводящих к джекпоту. Они строились на основании математических расчетов, включающих погрешности трения шестерен, на которых крутилось колесо.

Альберт Эйнштейн сделал расчет на основании собственного чувства юмора. Его теория сводилась к следующему алгоритму. Надо дождаться момента, когда дилер отведет взгляд в сторону от стола, и попытаться удрать вместе с фишками.