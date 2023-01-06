Год русского языка в СНГ: что бывшие республики СССР потеряли и приобрели

2023 год объявлен Годом русского языка в СНГ. Более чем за три десятка лет, прошедших с тех пор, когда Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать, изменился и статус русского языка. А он связывал все советские народы, позволяя таджикским, армянским, литовским и другим выпускникам школ легко поступать в любой вуз СССР, читать все, что издавалось на огромном книжном пространстве Советского Союза, да и просто знакомиться на улицах Риги, Баку или Кишинева.

Содружеству независимых государств не обойтись без объединяющего и понятного всем языка. В конце 2022 года прошла неформальная встреча глав государстве СНГ, где Президент России Владимир Путин подчеркнул, что русский язык "является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства".

В наступившем году предусмотрена обширная программа мероприятий, направленных на поддержку русского языка и повышению его статуса как языка межнационального общения. И это, без сомнения, будет способствовать взаимному духовному и культурному обогащению жителей всех стран СНГ.

Что ж, многое потеряно, но многое и осталось. "РГ" провела небольшую языковую ревизию ценностей, оставшихся у соседей.

Какую роль играет русский язык в странах СНГ

Россия и Беларусь

На данный момент русский язык имеет статус государственного в России и Республике Беларусь.

Казахстан

В Казахстане он считается официальным языком. Согласно статье 7 Конституции Республики Казахстан 1995 года, "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык". Это положение закреплено в законе "О языках в Республике Казахстан" от 11 июля 1997 года.

Кыргызстан

В Кыргызстане русский тоже официальный. В соответствии со статьей 10 Конституции Кыргызской Республики, принятой 27 июня 2010 года. Статус русского языка закреплен в законе "Об официальном языке Кыргызской Республики" от 29 мая 2000 года.

Таджикистан

Согласно Конституции Республики Таджикистан 1994 года, русский язык является языком межнационального общения (статья 2).

В остальных странах СНГ статус русского языка не определен.

Что произошло с русским языком в бывших советских республиках за 31 год независимости

По данным исследования "Индекс положения русского языка в мире", подготовленного Институтом русского языка имени Пушкина, русский занимает пятое место в перечне 12 ведущих языков мира: он обошел арабский, португальский, немецкий, но уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому.

Напомним, что место в этом рейтинге определяется не столько по численности носителей языка, сколько по его способности удовлетворять потребность человека в получении образования, информации, социальном и профессиональном взаимодействии.

По мнению авторов исследования, наиболее острой проблемой на постсоветском пространстве является сокращение сферы воспроизводства кадров русистов. И численность обучающихся на русском языке за 30 лет сократилась вдвое на всех ступенях образования.

Школа

Так, общая доля школьников, которые учатся на русском в странах постсоветского пространства (без учета России), сократилась до 19 процентов - вдвое по сравнению с 1990/1991 учебным годом. В абсолютных цифрах их число уменьшилось с 9,2 до 4,1 миллиона человек. Исключение из общей тенденции составляет Беларусь: плюс 11 процентов.

Впрочем, есть и позитивная тенденция: в последнее десятилетие общее число школьников, обучающихся на русском языке, стало постепенно увеличиваться, в основном за счет республик Центральной Азии (Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана), а также Азербайджана, что, по мнению составителей Индекса, связано не только с демографическим подъемом, но и с высокой конкурентоспособностью образования на русском языке, а также с исторически сложившимися предпочтениями.

Учителя

Самая большая доля учителей русского языка и литературы в общей численности школьных педагогов сегодня в Южной Осетии - 11,8 процента. А самая маленькая - в Латвии - 1,7 процента.

Колледжи

Исследование показало, что лидирующие позиции по числу студентов русскоязычных групп занимают Абхазия и Южная Осетия, ДНР и ЛНР, где 100 процентов учится на русском, а также Беларусь.

По абсолютному числу студентов лидируют Казахстан (197,5 тысячи), Беларусь (109,3 тысячи) и Киргизия (49,5 тысячи).

Русский язык практически не используется в системе среднего профессионального образования Азербайджана, Армении, Грузии, Туркменистана, Литвы и Латвии. Почти прекращено обучение на русском языке в училищах и колледжах на территории Украины: в 2019/2020 учебном году на русском здесь занималось 347 человек. В Эстонии русскоязычные группы сохраняются лишь в частных образовательных заведениях.

Вузы

Почти на 100 тысяч стало меньше русскоязычных студентов в вузах Казахстана, на 45 тысяч - в вузах Латвии, на 30 тысяч - в вузах Грузии.

В то же время на 45 тысяч выросло число студентов, которые учатся на русском в Беларуси, на 12 тысяч - в вузах Таджикистана, на 10 тысяч - в вузах Кыргызстана. Полностью перешли на русскоязычное обучение вузы Абхазии и Южной Осетии.

Наука

Оказалось, что русский - это язык науки в СНГ. В Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане в российской базе РИНЦ публикуется достаточно большое количество ученых. В то же время в Армении, странах Балтии, Молдавии, Туркменистане авторов гораздо меньше, но индекс цитируемости у них выше, что делает национальные науки и научные публикации более весомыми. В международной базе Scopus научные публикации на русском языке впервые проанализированы по четырем наукам: медицина, социальные и гуманитарные науки, науки о Земле. Это дало возможность увидеть наши конкурентоспособные области по сравнению с публикациями на других языках.

В национальной науке Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана русский язык играет очень большую роль. Это обнадеживает и задает перспективу.

Как российские учителя помогают образовательному пространству в СНГ и других странах мира

Новый учебный 2022-2023 год более 350 российских учителей из 49 регионов начали в семи стран ближнего и дальнего зарубежья. Туда они отправились, чтобы преподавать в 200 школах стран-участниц гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом".

Что скрывается за названием международного проекта "Российский учитель за рубежом"

Гуманитарный проект Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом", направленный на продвижение русского языка и российского образования за рубежом, реализуется совместно с национальными министерствами образования стран-партнеров с 2017 года. Базовой площадкой реализации проекта является ФГБОУ "МЦО "Интердом" Е. Д. Стасовой".

Где работают российские учителя

География проекта "Российский учитель за рубежом" расширяется, сегодня комплексная работа по повышению качества преподавания русского языка и обучения на русском языке за рубежом охватывает 7 стран: Вьетнам, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и Турцию.

С начала своей работы в 2019 году учителя обучили свыше 10 тысяч ребят, получили благодарственные письма и многочисленные грамоты за вклад в развитие системы образования от российских и зарубежных властей.

Какие педагоги особенно востребованы?

Преподаватели русского языка, математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, начальных классов.

Кроме профессионализма, нужно иметь педагогический стаж работы в школе не менее трех лет, диплом, подтверждающий соответствие специальности, действующий загранпаспорт и отсутствие заболеваний, препятствующих работе за границей.

Дадут жилье и страховку

Как сказано на сайте оператора проекта - "Интердома" Е. Д. Стасовой", российским учителям гарантируются: официальное трудоустройство согласно законам Российской Федерации; обеспечение нагрузкой не более 36 часов в неделю, из них 18 преподавательских часов; своевременная выплата заработной платы; предоставление жилого помещения на время работы в проекте; методическая поддержка; компенсация расходов на дорогу до места работы и обратно; предоставление полиса медицинского страхования для выезжающих за рубеж.

Как стать "российским учителем за рубежом"?

Для зачисления в кадровый резерв необходимо направить резюме, составленное в произвольной форме, а также копию диплома об образовании на электронный адрес teacher@edu.gov.ru или interdom.kadrovik@mail.ru.

Источник: rg.ru