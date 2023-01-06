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Кыргызстан принимает председательство в СНГ на 2023 год

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- Светлана Лаптева
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Председательство в СНГ в 2023 году переходит от Казахстана к Кыргызстану. Президент республики Садыр Жапаров пообещал, что его страна как председатель в Содружестве будет обращать особое внимание на укрепление добрососедства и доверия между странами-участницами СНГ. Об этом сообщает az.sputniknews.ru.

Решение о председательстве Бишкека было принято 14 октября на саммите СНГ в Астане. Сопредседателями станут Россия и Казахстан. Ранее председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Кыргызстан готов к будущему председательству.

Цели и задачи на год

На саммите в Астане Жапаров отметил, что важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ.

По его словам, Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств - участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях. Он пообещал, что кыргызская сторона во время своего председательства "неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ".

Жапаров добавил, что на данном этапе приоритетными задачами являются вопросы изменения климата, природоохранная и экологическая тематика в прямой увязке с вопросами безопасности и устойчивого развития. Именно поэтому, по его мнению, странам СНГ нужно налаживать активный диалог с международными институтами для реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий и повышения удельного веса зеленой экономики.

Кроме того, кыргызский лидер подчеркивал, что его страна придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

Чего ожидать?

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с корреспондентом ТАСС поделился мнением, что сложно чего-то ожидать от председательства Кыргызстана в СНГ, поскольку республика "в таких проектах является, как правило, не очень активным игроком, который во многом встраивается в повестку более крупных игроков".

К примеру, тот же Узбекистан обычно, по словам эксперта, имеет огромное количество проектов и поэтому его председательство в СНГ в свое время было достаточно насыщенным.

В целом же, если говорить о будущем СНГ в 2023 году, Притчин отметил, что Содружество сохранит свою важность в межгосударственном сотрудничестве, особенно для России.


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URL: https://www.vb.kg/425994
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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