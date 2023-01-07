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В Канаде вышел поэтический сборник "Платан" кыргызстанских авторов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Торонто вышел поэтический сборник "Платан" в издательском агентстве "Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.". Об этом сообщает писательница Наргиза Карасартова.

По ее данным, книга доступна на сайте издательства, а в течение месяца она будет размещаться на всех крупнейших букинистических сайтах.

Сборник "Платан" является мультиязычным, в него вошли стихи современных авторов на кыргызском языке в переводе на русский и английский языки писателя, поэта и переводчика Наргисы Карасартовой, которая в последние два года занималась переводами стихов с целью расширения читательской аудитории и продвижения талантливых кыргызстанских авторов на международной литературной арене.

Благодаря переводу на русский и английский языки многие стихи из сборника "Платан" стали лауреатами международных конкурсов Америки, России и Европы. Это вдохновило поэтов из Кыргызстана на дальнейшую продуктивную работу на поэтическом поприще, а многие стихи становятся настолько успешными, что переводятся уже на другие языки мира.

Авторы, вошедшие в сборник "Платан": Бубуйра Бектенова, Байас Турал, Шайыр Абылова, Сирень Сарбалаева, Перисат Абдалиева, Жазгуль Чоткараева, Алынбек Исмаилов, Умутай Эралиева, Нурмамат Жоробаев.


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URL: https://www.vb.kg/425999
Теги:
Канада, книги, поэт, Кыргызстан
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