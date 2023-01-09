Камбар-Атинскую ГЭС-1 будут строить Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

В Бишкеке 6 января 2023 года министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".

В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции. Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.

Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергинй страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Также глава правления фонда "Самрук-Казына" сообщил о строительстве новой государственной районной электростанции (ГРЭС) в Экибастузе.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго Кыргызстана, в рамках встречи стороны провели совместное обсуждение разработки "дорожной карты" по строительству Камбаратинской ГЭС-1. В частности, было подчеркнуто, что реализация проекта должна быть справедливой и выгодной для всех стран участников. После этого стороны подписали соглашение по "дорожной карте" реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию ГЭС "Камбарата-1" будет определена после разработки ТЭО. Однако, по словам министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, подготовка к строительству Камбаратинской ГЭС-1 уже началась.

Делегации Узбекистана и Казахстана выразили полную поддержку созданию совместного предприятия.