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Торгпредство РФ в КР отчиталось за 2022 год

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- Светлана Лаптева
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Торговое представительство России в Кыргызстане опубликовало данные 2022 года, согласно которым объем взаимной торговли в ЕАЭС достиг увеличился на 13,2% по сравнению с предыдущими годами.

"Во многом это был год вызовов и испытаний, но, несмотря ни на что, Комиссии совместно со странами удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. Собрали для вас краткие итоги уходящего года.

ВВП ЕАЭС составил $1,7 трлн за 9 месяцев (98,8% к уровню аналогичного периода прошлого года). По итогам года спад ВВП может составить порядка 2,2-2,9% г/г.

Объем взаимной торговли в ЕАЭС достиг $67 млрд за 10 месяцев и увеличился на 13,2%. Ожидается, что доля платежей в нацвалютах во взаимных расчетах по итогам года составит порядка 80%.

Производство сельскохозяйственных товаров в ЕАЭС составило около $140 млрд за 10 месяцев и увеличилось более чем на 5%. Выросло промышленное производство, достигнув к ноябрю $1,3 трлн.

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев составили $267,4 млрд, что на 5,3% больше уровня прошлого года.

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, на конец октября была меньше, чем год назад, на 19,6%. Среднемесячная зарплата увеличилась во всех государствах ЕАЭС", - говорится в сообщении торгпредства.


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URL: https://www.vb.kg/426006
Теги:
торговля, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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