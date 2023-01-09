Мясникович рассказал о создании зоны свободной торговли с Ираном и Египтом

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович рассказал о создании зоны свободной торговли с Ираном, Египтом и Индией.

Он объяснил, что это комплекс взаимных уступок, мер поддержки, чтобы облегчить взаимное проникновение товаров на рынки партнеров по таким соглашениям, за счет эффекта масштаба получить дополнительную прибыль по сравнению со стандартными условиями, которые оговорены в рамках ВТО или в других международных документах.

"Поэтому, когда мы говорим о значении ЗСТ с Ираном, то, по сути, ведем речь о создании условий, которые позволяют товарам Ирана комфортнее приходить на рынок ЕАЭС. В свою очередь, товары компаний наших государств должны так же свободно поступать на рынок того же Ирана. У нас достаточно высокая степень готовности, чтобы перейти уже к полноценному договору. Сейчас у нас работает временное соглашение, которое тоже дает свои позитивные результаты", - пояснил он.

Глава ЕЭК добавил, что аналогичная работа ведется с Египтом. По результатам пяти раундов переговоров стороны находятся на решающей стадии.

" Очень большие надежды мы связываем с заключением договора о ЗСТ с Индией. Пока здесь особенно хвалиться нечем. Идет, я бы сказал, черновая отработка соответствующих контактов, проектов, потому что стороны должны видеть прежде всего взаимную выгоду. Так, например, у нас обстоит дело с Вьетнамом, с которым действует соглашение о ЗСТ. Для наших товаров во Вьетнаме и для вьетнамских товаров на наших рынках созданы очень хорошие, привилегированные условия, и товары данного партнера достаточно хорошо представлены на нашем внутреннем рынке. Так и с Индией", - сказал он.

Комиссия, по словам Мясниковича, сейчас отрабатывает это направление на уровне уполномоченных госорганов. Составляются соответствующие перечни товаров.

"Определенная сложность вопроса заключается в том, что мы должны все эти позиции согласовывать с национальными правительствами государств союза. Представьте ситуацию: мы берем предложения Индии, которые нужно согласовать с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. А у каждого из наших государств при всей близости их экономических взглядов есть свои национальные интересы. Учет национальных интересов - основа нашего союза, и с этим мы всегда считаемся. Иначе не достичь компромисса. Но это несколько сужает возможности в работе с нашими партнерами из третьих стран и увеличивает все процессы по времени. Я дважды встречался с министром иностранных дел Индии, увидев полное понимание и заинтересованность с его стороны. Мы полагаем, что в 2023 году вполне могут быть конкретизированы те или иные положения нашего диалога, что позволит нам двигаться в переговорном процессе с Индией дальше", - сказал он.