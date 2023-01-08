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В Узбекистане работник зоопарка скончался после нападения медведя

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- Светлана Лаптева
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В зоопарке Андижана медведь напал на работника, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области Узбекистана.

Инцидент произошёл 3 января в 16:00. Работник зоопарка зашёл в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное набросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте.

"Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

По информации "Газета.uz", в этом же зоопарке в декабре 2018 года охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент ещё не был официально открыт.

Источник:centralasia.media


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URL: https://www.vb.kg/426017
Теги:
нападение, Узбекистан, зоопарк, животные
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