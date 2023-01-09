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Россельхознадзор не допустил ввоз продукции из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Предотвращен ввоз на территорию Оренбургской области Российской Федерации более 129 тонн поднадзорной продукции из Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"На продукции отсутствовали маркировка и декларации о соответствии, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

В целях предотвращения выпуска в обращение небезопасной продукции заявителям выдано 118 предписаний об устранении выявленных нарушений, из них 90 по отмене действия деклараций о соответствии на зерно".


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URL: https://www.vb.kg/426018
Теги:
продовольствие, Россия, Кыргызстан
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