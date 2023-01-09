Россельхознадзор не допустил ввоз продукции из Кыргызстана

Предотвращен ввоз на территорию Оренбургской области Российской Федерации более 129 тонн поднадзорной продукции из Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"На продукции отсутствовали маркировка и декларации о соответствии, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

В целях предотвращения выпуска в обращение небезопасной продукции заявителям выдано 118 предписаний об устранении выявленных нарушений, из них 90 по отмене действия деклараций о соответствии на зерно".