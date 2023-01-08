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В казахстанском городе Костанае "похоронили" McDonald"s

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- Соня Ким
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В конце ноября в Костанае, как и по всем Казахстане, закрылись точки питания всемирно известной сети McDonald"s.

Причина – проблемы с поставками продуктов. Связано это с тем, что этот бренд ушел из России.

Больше месяца казахстанцы ждали, что цепочку поставок удастся наладить и рестораны наконец откроются. К сожалению, этого не произошло.

Компания официально сообщила, что сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald"s в Казахстане.

Что откроется теперь на месте известного фастфуда, пока неизвестно.

Костанайцы восприняли эту новость неожиданно: решили "похоронить" McDonald"s и принесли венок к ресторану.

Источник: newtimes.kz


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URL: https://www.vb.kg/426022
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