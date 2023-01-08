В Оше задержан гражданин, подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом сообщает патрульная милиция города Ош.

По ее данным, в ночь на 6 января, около 03.00 часов ночи, на улице Курманжан-Датка, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не остановился по требованию сотрудников.

Машину получилось остановить через некоторое время преследования. Угонщик во всем сознался и пояснил, что угнал припаркованный автомобиль на улице Урицкой.

На основании данного факта автомобиль доставлен на штраф стоянку, а задержанный гражданин передан в следственную службу УВД г. Ош для принятия дальнейших мер. У водителя были отобраны специальный ключ и отвертка.

"Упомянутый гражданин может быть причастен к угону еще нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.