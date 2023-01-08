Погода
$ 85.74 - 86.72
€ 91.71 - 92.71

В Оше задержан гражданин, подозреваемый в угоне автомобиля

619  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше задержан гражданин, подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом сообщает патрульная милиция города Ош.

По ее данным, в ночь на 6 января, около 03.00 часов ночи, на улице Курманжан-Датка, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не остановился по требованию сотрудников.

Машину получилось остановить через некоторое время преследования. Угонщик во всем сознался и пояснил, что угнал припаркованный автомобиль на улице Урицкой.

На основании данного факта автомобиль доставлен на штраф стоянку, а задержанный гражданин передан в следственную службу УВД г. Ош для принятия дальнейших мер. У водителя были отобраны специальный ключ и отвертка.

"Упомянутый гражданин может быть причастен к угону еще нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426024
Теги:
Ош, угон, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  