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Глава Армении поздравил президента КР 30-летием установления дипотношений

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян поздравили главу государства Садыра Жапарова по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Рад отметить, что за последние три десятилетия между нашими странами установились крепкие партнерские отношения, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения между нашими народами.

Убежден, что совместный поиск перспективных направлений взаимодействия, а также успешная реализация уже намеченных планов и проектов, позволят значительно укрепить потенциал сотрудничества, как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В этот знаменательный для кыргызско-армянских межгосударственных отношений день, искренне хочу пожелать доброго здоровья и всяческих успехов, а дружественному кыргызскому народу – мира, добра и процветания", - говорится в поздравительном послании Ваагна Хачатуряна.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании отметил, что за прошедшие три декады Арменией и Кыргызстаном накоплен значительный опыт плодотворного взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях.

"Налажено конструктивное взаимодействие в рамках международных объединений, недавно состоялось первое заседание кыргызско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Уверен, что существующие между нашими народами отношения дружбы и взаимоуважения, а также межгосударственный активный диалог и эффективное сотрудничество будут и дальше способствовать последовательному укреплению и расширению двусторонней повестки во благо народов Армении и Кыргызстана", - говорится в послании.

Никол Пашинян пожелал Садыру Жапарову успехов и благополучия, а дружественному народу Кыргызстана – мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/426036
Теги:
президент, Армения, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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