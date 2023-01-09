В Сузаке задержаны разыскиваемые за тяжкое преступление граждане РУз

Милиция Сузака задержала граждан Узбекистана, осужденных за особо тяжкие преступления у себя на родине и незаконно пересекших государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 6 января 2023 года в милицию поступила информация о незаконном пересечении государственной границы двумя гражданами соседней страны через село Кара-Дарья Сузакского района.

Собранные материалы по указанному факту зарегистрированы в Сузакском РОВД на основании статьи 378 УК КР (Незаконное пересечение государственной границы). Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией РУИБ Сузак, житель Андижанской области Республики Узбекистан, 1986 года рождения К.А. и житель Ферганской области, 1992 года рождения. Н.М. были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что жители Республики Узбекистан в прошлом неоднократно судимы. В последний раз они были судимы за убийство в своей стране, совершили побег с места отбывания наказания в Джизакской области и незаконно пересекли государственную границу Кыргызской Республики. Сегодня стало известно, что они находятся в розыске в Узбекистане".