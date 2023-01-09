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10 ожидаемых кинопремьер 2023 года, которые непременно стоит посмотреть

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- Соня Ким
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Несмотря на происходящие в мире события, кинематографисты разных стран продолжают свою работу, а наступивший год для киноманов обещает быть весьма насыщенным. Отечественный зритель уже успел оценить семейную комедию "Чебурашка", которая вышла в прокат 1 января, а впереди нас всех ждут полёт в космос вместе с Юлией Пересильд, яркие премьеры, продолжения уже полюбившихся историй и встречи со старыми добрыми героями, вроде возвратившегося Индианы Джонса.

"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко

Премьера семейной комедии состоялась в первый день Нового года и стала для многих настоящим открытием. Несмотря на то, что критики нашли в "Чебурашке" множество недостатков, даже они согласились с мнением зрителей о том, что фильм получился по-настоящему тёплым, добрым и семейным. Он понравится зрителями разных возрастов, ведь милый лохматый герой с большими ушами вернёт взрослых в детство, детей заставит улыбаться и преподаст им уроки человечности, а всем вокруг он подарит атмосферу волшебства и приключений.

"Вызов", режиссёр Клим Шипенко

Об этом фильме заговорили ещё в то время, когда до стадии активных съёмок было очень далеко. А всё потому, что это – первая в истории мирового кинематографа художественная картина, часть съёмок которой проходила непосредственно в космосе. Актрису на главную роль выбирали очень тщательно и, в первую очередь, по показателям физической формы. Прошла все этапы отбора и смогла подготовиться к полёту в соответствии с довольно сжатым графиком Юлия Пересильд. Она и сыграла главную героиню, хирурга, которой предстояло провести сложнейшую операцию в условиях невесомости.

"О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", режиссёр Михаил Поляков

Второго февраля состоится премьера четвертой части фильма о темах, на которые общаются мужчины в то время, когда рядом нет представительниц прекрасной половины человечества. Снова встретятся четыре друга для того, чтобы обсудить нечто важное. Правда, у всех свои представления "о самом главном", но в итоге они всё же смогут найти ответы на свои сложные вопросы, а попутно – ещё и на множество других.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать", режиссёр Гай Ричи

Мировая премьера комедийного боевика с элементами триллера состоялась ещё третьего января, но в России она пройдёт 12 января. Рейтинг ожидания уже давно превысил 99 процентов, и зрителям придётся подождать совсем немного до того момента, как они смогут насладиться историей элитного разведчика, которому необходимо остановить распространение смертельного оружия. Британский режиссёр постарался не разочаровать поклонников своего творчества и снял качественный фильм о супершпионе, силе коллективного разума и командной работы.

"Индиана Джонс и часы судьбы", режиссёр Джеймс Мэнголд

Наконец-то можно с уверенностью заявить о том, что легендарный Индиана Джонс возвращается, при этом сыграет его Харрисон Форд. Возможно, он стал старше, мудрее и осторожнее, но глаза его всё также горят, когда речь заходит о приключениях, возможности спасения мира или поиске ценных артефактов. Просто главный герой по-прежнему не может жить без авантюр и загадок. Действие пятой части франшизы разворачивается в самый разгар ядерной гонки и холодной войны.

"Следующий гол – победный", режиссёр Тайка Вайтити

Спортивная драма, в создании которой принимают участие кинематографисты Великобритании и США, выйдет на экраны в сентябре 2023 года. В основу фильма положена вполне реальная история, и она уже освещалась в одноименном документальном фильме. Повествует картина о том, как тренер, приглашённый из Нидерландов в Американское Самоа, пытается не просто тренировать сборную страны, а превратить её в настоящую сплочённую команду, ориентированную на победу.

"Барби", режиссёр Грета Гервиг

Романтическая комедия, созданная в сотворчестве кинематографистов Великобритании и США, имеет все шансы завоевать сердца зрительниц во всём мире. По сюжету красотку Барби вдруг изгоняют из её мира, потому что, как выяснилось, её красота давно перестала соответствовать общепринятым стандартам. А вот в реальном мире ей ещё только предстоит научиться жить и находить гармонию для достижения совершенства. Премьера фильма назначена на 19 июля 2023 года.

"Наполеон", режиссёр Ридли Скотт

Точная дата премьеры фильма Ридли Скотта "Наполеон" пока неизвестна, однако снять фильм о французском императоре режиссёр мечтал очень давно. Можно себе представить, сколько сил и замечательных идей он вложил в картину. Это будет поистине эпическое кино, роль Наполеона сыграет в нём Хоакин Феникс, а образ его жены, прелестной Жозефины, воплотит на экране Ванесса Кирби.

"Убийцы цветочной луны", режиссёр Мартин Скорсезе

В новом фильме американского кинорежиссёра события начинают развиваться в 20-е годы прошлого века. Жители индейской резервации обнаруживают прямо у себя под носом месторождение нефти, благодаря чему довольно быстро обогащаются. В один прекрасный день все имевшие отношение к этому люди оказываются мертвы, но агенты ФБР намерены разобраться в причинах произошедшего.

"Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко

Незадолго до наступления следующего, 2024 года на экраны выйдет фантастический фильм, который позиционируется, как детский, однако создатели уверены, что его с удовольствием будут смотреть и взрослые. У зрителей появится возможность познакомиться с изменившимся Колей Герасимовым, а вот Алиса Селезнева живёт на расстоянии ста лет от него, в будущем, с которым встретиться невозможно. Коля и Алиса всё же познакомятся, но от их встречи будет зависеть судьба всей Вселенной.

Популярный стриминговый сервис Netflix выпускает множество качественных фильмов и сериалов. Одни возглавляют всевозможные рейтинги, а другие остаются незамеченными широким кругом зрителей. Но среди последних есть очень достойные проекты.

Источник: Культурология


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