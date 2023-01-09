В Бишкеке начали строить канализационный коллектор по улице Асаналиева

В Бишкеке началось строительство канализационного коллектора по улице Асаналиева от улицы Красной до улицы Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Из-за укладки канализационных труб движение автотранспорта приостановлено.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за временные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее выбирать альтернативные пути движения.

Напомним, строительство канализационного коллектора начато в сентябре 2022 года. Общая протяженность коллектора – 11 км. Новый канализационный коллектор позволит присоединить жителей южной и западной части Бишкека к новой системе водоотведения.

Строительство канализационного коллектора проводится в рамках проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкек" - фаза II".