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В Бишкеке начали строить канализационный коллектор по улице Асаналиева

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В Бишкеке началось строительство канализационного коллектора по улице Асаналиева от улицы Красной до улицы Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Из-за укладки канализационных труб движение автотранспорта приостановлено.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за временные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее выбирать альтернативные пути движения.

Напомним, строительство канализационного коллектора начато в сентябре 2022 года. Общая протяженность коллектора – 11 км. Новый канализационный коллектор позволит присоединить жителей южной и западной части Бишкека к новой системе водоотведения.

Строительство канализационного коллектора проводится в рамках проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкек" - фаза II".


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URL: https://www.vb.kg/426042
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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