Работники "Бишкекзеленхоза" посадили в Бишкеке хвойные деревья

Работники предприятия "Бишкекзеленхоз" посадили хвойные растения по проспекту Чингиза Айтматова от улицы Ормон-Хана до ВДНХ и по улице Масалиева от улицы Чортекова до улицы Шералиева, а также вдоль западной части улицы Тыналиева.

"Всего посадили 110 молодых деревьев.

Помимо посадок ведутся и ежедневные уходовые работы за "зелёными" жителями столицы. Продолжаются очистка деревьев от порослей, мелких сучьев и санитарная обрезка сухих ветвей по всем районам города.

Также производится своевременная погрузка и вывоз обрезанных ветвей".