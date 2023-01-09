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Работники "Бишкекзеленхоза" посадили в Бишкеке хвойные деревья

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Работники предприятия "Бишкекзеленхоз" посадили хвойные растения по проспекту Чингиза Айтматова от улицы Ормон-Хана до ВДНХ и по улице Масалиева от улицы Чортекова до улицы Шералиева, а также вдоль западной части улицы Тыналиева.

"Всего посадили 110 молодых деревьев.

Помимо посадок ведутся и ежедневные уходовые работы за "зелёными" жителями столицы. Продолжаются очистка деревьев от порослей, мелких сучьев и санитарная обрезка сухих ветвей по всем районам города.

Также производится своевременная погрузка и вывоз обрезанных ветвей".


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URL: https://www.vb.kg/426043
Теги:
Бишкекзеленхоз
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