За минувшую неделю выявлено 158 нарушение ПДД с участием пешеходов

С 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР было выявлено 10 тысяч 601 нарушение правил дорожного движения.
Из них:
207 фактов за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
243 - управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
34 - незаконное затемнение стекол автомобиля;
158 - нарушение ПДД с участием пешеходов;
3 287 - нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
4 199 - нарушение правил движения транспортных средств;
9 - автохулиганство;
6 - управление ТС с подложными ГРНЗ;
2 458 - нарушение других правил дорожного движения;
За нарушение ПДД на специализированную штрафную стоянку было водворено 747 ТС.
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.