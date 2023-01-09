За минувшую неделю выявлено 158 нарушение ПДД с участием пешеходов

С 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР было выявлено 10 тысяч 601 нарушение правил дорожного движения.

Из них:

207 фактов за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

243 - управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

34 - незаконное затемнение стекол автомобиля;

158 - нарушение ПДД с участием пешеходов;

3 287 - нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

4 199 - нарушение правил движения транспортных средств;

9 - автохулиганство;

6 - управление ТС с подложными ГРНЗ;

2 458 - нарушение других правил дорожного движения;

За нарушение ПДД на специализированную штрафную стоянку было водворено 747 ТС.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.