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За минувшую неделю выявлено 158 нарушение ПДД с участием пешеходов

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- Айжан Мамбеталиева
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С 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР было выявлено 10 тысяч 601 нарушение правил дорожного движения.

Из них:

207 фактов за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

243 - управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

34 - незаконное затемнение стекол автомобиля;

158 - нарушение ПДД с участием пешеходов;

3 287 - нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

4 199 - нарушение правил движения транспортных средств;

9 - автохулиганство;

6 - управление ТС с подложными ГРНЗ;

2 458 - нарушение других правил дорожного движения;

За нарушение ПДД на специализированную штрафную стоянку было водворено 747 ТС.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/426046
Теги:
дороги, ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
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