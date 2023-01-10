Покрышки и мусор - не топливо!

В Бишкеке разрабатывают новый проект по благоустройству города, который позволит, в том числе и урегулировать то, что могут использовать горожане для отопления собственных домов. А ведь именно отходы от горения всевозможного мусора и становятся одними из главных составляющих смога.

"В настоящее время в столице не установлен запрет на сжигание мусора, листвы, автомобильных покрышек, производственных отходов в печах жилых домов, бань, саун, что позволяет отдельным собственникам жилых домов использовать бытовые отходы для обогрева помещений, что наносит вред окружающей среде", - добавили в мэрии.

И тут важно, чтобы власть смогла внедрить этот запрет по уму, да по закону. И в данном случае хорошо, что Департамент городского хозяйства мэрии не только разрабатывает проект постановления горкенеша "Об утверждении правил благоустройства территории Бишкека", но и приглашает горожан к сотрудничеству, обсуждению. Предложения принимают по адресу: 720028, город Бишкек, улица Жуке-ева–Пудовкина, 150 или по электронной почте: dgh@meria.kg до 30 декабря 2022 года.

В мэрии отмечают, что действующие правила благоустройства утверждены постановлением Бишкекского городского кенеша еще в 2009 году только на официальном языке, а по закону документ будет переведен и на кыргызский язык.

Главная цель корректировки действующих правил - это установление единых обязательных норм и требований в сфере внешнего благоустройства, содержания городских дорог, зеленых насаждений и приведение в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами. Сообщают также, что с принятием данных правил благоустройства неблагоприятных последствий не ожидается.

Идея и само намерение похвально, но главное, чтобы жители столицы получили доступную информацию и были созданы условия для выполнения. Если мы хотим, чтобы люди перестали топить чем попало, им надо дать альтернативу - сделать доступными электрическое и газовое отопление, ввести преференции для того, чтобы люди захотели сделать свои дома энергоэффективыми, поощрять за использование солнечной, другой альтернативной энергии. И это нужно сделать уже сейчас, пока постановление готовится. Иначе документ снова окажется мертвой бумажкой.